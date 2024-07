Đài Loan đóng cửa công sở, trường học vì siêu bão Gaemi

Phóng viên tại Đài Loan đưa tin về cơn bão REUTERS

Siêu bão Gaemi, cơn bão mạnh nhất tại Đài Loan trong 8 năm, khiến chính quyền hòn đảo quyết định đóng cửa công sở, trường học, hủy nhiều chuyến bay trong ngày 24.7, trong khi đã có ít nhất 2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão.

Tâm bão tiếp cận thành phố Hoa Liên vào 20 giờ tối 24.7, sau khi gây mưa lớn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 600.000 phải sơ tán tại Philippines.

Chính quyền Đài Loan cho biết bão Gaemi gây gió giật lên đến 227 km/giờ tại khu vực gần tâm bão. Dự báo sau khi đi qua eo biển Đài Loan, cơn bão có thể đổ bộ vào Trung Quốc đại lục tại tỉnh Phúc Kiến vào trưa 25.7.

Tại Đài Loan, các thị trường tài chính sẽ tiếp tục đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp vào ngày 25.7, trong khi công sở và trường học cũng đóng cửa.

Trung tâm Quản lý thảm họa Đài Loan cho hay đã có 2 người thiệt mạng, trong đó một người do cây đổ và người còn lại bị mảnh vỡ của một công trình rơi trúng.

Lãnh đạo Viện Hành pháp Đài Loan Trác Vinh Thái cho biết 24 giờ tiếp theo sẽ là "thách thức rất nghiêm trọng". Chính quyền hòn đảo đã sơ tán hơn 8.000 người tại vùng núi hẻo lánh có nguy cơ sạt lở.

Hầu như mọi chuyến bay nội địa đều bị hủy, bên cạnh 227 chuyến bay quốc tế. Trong ngày 25.7, mọi chuyến bay nội địa và 185 chuyến bay quốc tế sẽ bị hủy. Đài Loan đã chỉ đạo 29.000 thành viên lực lượng phòng vệ sẵn sàng nỗ lực cứu hộ.

Tại Nhật Bản, mọi chuyến bay đến và đi tại khu vực Miyako và Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa đều bị hủy.

Tại Trung Quốc đại lục, Bộ Tài nguyên nước dự báo bão sẽ gây mưa to đến rất to tại nhiều khu vực vào ngày 25.7, kéo dài đến ngày 31.7 do cơn bão gây hơi ẩm cao.

Tân Hoa xã đưa tin Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ra cảnh báo đỏ đối với bão Gaemi. Đây là cảnh báo bão mức cao nhất, được đưa ra lần đầu ở Trung Quốc trong năm nay.

Dự báo bão đổ bộ tại tỉnh Phúc Kiến vào thời điểm từ trưa đến tối 25.7, gây ảnh hưởng khu vực phía đông Trung Quốc. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tàu thuyền tại khu vực này nên trở về cảng và người dân tránh các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo mưa lớn và lũ tại các khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc từ ngày 27-28.7. Bộ đã cử các nhóm công tác đến 3 tỉnh này để hỗ trợ hướng dẫn đề phòng ảnh hưởng của mưa lũ, theo Reuters.