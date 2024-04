Đài Loan giữa động đất kinh hoàng

Trận động đất cường độ 7,2 độ theo thang Richter xảy ra vào 7 giờ 58 hôm 3.4 (giờ địa phương), cách TP.Hoa Liên khoảng 18 km về hướng nam và ở độ sâu 34,8 km, theo Đài CNN dẫn số liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Cơ quan Quản lý thời tiết Trung ương Đài Loan cảnh báo sẽ có thêm dư chấn trong những ngày kế tiếp.



Một tòa nhà bị sập và nghiêng ở TP.Hoa Liên sau động đất AFP

Tâm chấn H OA Liên

AFP dẫn lời ông Ngô Kiến Phúc, Giám đốc Trung tâm địa chất học thuộc Cơ quan Quản lý Thời tiết Trung ương Đài Loan, cho biết: "Động đất xảy ra gần bờ và tâm chấn cạn, gây chấn động toàn bộ Đài Loan và các đảo xung quanh".

Những hình ảnh phát trên truyền hình ở Đài Loan cho thấy tình trạng không ít tòa nhà bị sụm chân và nghiêng theo một góc bấp bênh ở vùng đồi núi thưa thớt dân của huyện Hoa Liên trên bờ đông đảo Đài Loan. Nơi này có dân số khoảng 300.000 người, với trên dưới 100.000 người sống ở thành phố chính cũng tên Hoa Liên.

Động đất mạnh nhất 25 năm ở Đài Loan: Thương vong tăng cao

Các kênh truyền hình địa phương đưa những hình ảnh cho thấy các xe ủi đất dọn dẹp đường sá dẫn đến Hoa Liên, nơi tạm thời bị phong tỏa với thế giới bên ngoài do lở đất. Đến tối qua, số nạn nhân tăng lên 9 người, đều xảy ra ở huyện Hoa Liên.

Trong số này, 3 người thuộc nhóm gồm 7 thành viên tử vong vì đá rơi trúng trong lúc leo núi vào sáng sớm.

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tượng đội ngũ giải cứu bắc thang đưa người bị mắc kẹt ra khỏi tòa nhà theo lối cửa sổ. Các vụ lở đất xảy ra ở nhiều nơi ở huyện Hoa Liên, với khoảng 60 trong số 77 người bị kẹt bên trong đường hầm ở ngoại ô phía bắc TP.Hoa Liên, và số còn lại trong một đường hầm khác.

"Vào thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất là giải cứu người gặp nạn", Reuters dẫn lời ông Lại Thanh Đức, nhà lãnh đạo tân cử của Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn hết nhiệm kỳ vào tháng sau. Phát biểu bên ngoài một tòa nhà bị sập ở Hoa Liên, ông Lại cho biết tuyến đường sắt đến khu vực được nối lại vào hôm nay.

Phép màu từ Đài Loan

Mạng xã hội tràn ngập những đoạn video và hình ảnh chia sẻ về ảnh hưởng sau động đất, từ những tòa nhà rung lắc đến các đường hầm bị sập, đường tàu điện MRT bị lệch trên không. Một tòa nhà ở TP.Tân Bắc sụp đổ, may mắn là các đơn vị cứu hỏa thành công giải cứu hơn 50 người khỏi nơi này.

Đưa người bị thương khỏi một tòa nhà bị sập ở TP.Tân Bắc AFP

Ở Đài Bắc, Reuters dẫn lời một nhân viên bệnh viện mô tả lại cảnh tượng rùng rợn khi động đất xảy ra: "Tôi cứ cảm giác như nhà mình đang chuẩn bị đổ nhào". Hệ thống xe điện Đài Bắc ngừng chạy toàn tuyến trong vòng 1 giờ trước khi khôi phục, trong khi cư dân nhận cảnh báo từ chính quyền địa phương về việc kiểm tra nguy cơ rò rỉ khí gas do ảnh hưởng động đất.

Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan cập nhật thông tin đã có ít nhất 882 người khác bị thương, nhưng chưa rõ chấn thương ở mức độ nào. Tuy nhiên, giới hữu trách cảnh báo số thương vong có thể tăng lên, do nhiều người trong vùng sinh sống ở các cộng đồng duyên hải hoặc miền núi hẻo lánh. Vì thế, phải mất thêm nhiều thời gian trước khi giới chức Đài Loan nắm được tổng số thiệt hại trong trận động đất hôm 3.4.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương và trung ương phối hợp với nhau, đồng thời cơ quan phòng vệ lãnh thổ cũng hỗ trợ công tác giải cứu nạn nhân. Thế nhưng, với trận động đất lớn nhất trong 25 năm, Đài Loan đã hạn chế được thương vong ở mức thấp nhất.

Điều này một phần do động đất xảy ra gần bờ đông, nơi ít dân cư so với con số 2,5 triệu người ở Đài Bắc, 4 triệu người ở Tân Bắc và 2,7 triệu người ở Cao Hùng. Một lý do khác là nhờ Đài Loan thực hành nghiêm ngặt các quy định xây dựng và thực hiện thành công chiến dịch cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ thiên tai như địa chấn.

Hai nhà máy điện hạt nhân của hòn đảo không bị ảnh hưởng bất chấp động đất.