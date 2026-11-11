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    Đài Loan nói gì về nữ doanh nhân liên quan CEO NVIDIA Jensen Huang?

    Đài Loan nói gì về nữ doanh nhân liên quan CEO NVIDIA Jensen Huang?

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) ngày 11.11 cho biết nữ doanh nhân Alice Huang, được cho là có quan hệ tình ái với CEO NVIDIA Jensen Huang, từng nhập cảnh vùng lãnh thổ này.

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