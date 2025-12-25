Đại lý vé số Hà Mi Trà Vinh bất ngờ bán trúng giải nhất đài Sóc Trăng

Mới đây, chị Hương Lê chủ Đại lý vé số Hà Mi ở phường Trà Vinh cho biết vừa bán trúng cho khách giải nhất tổng 420 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho khách đến mua trực tiếp tại đại lý và khách mua online, hiện tại các tờ vé số đã được chị Hương Lê đổi thưởng, khách hàng mua online tâm sự rất vui mừng biết tin trúng số nhân dịp cận tết!

Chị Hương Lê cho hay thời gian gần đây đại lý đã bán trúng cho khách nhiều giải lớn và thứ 4 tuần rồi vừa bán trúng an ủi tại địa chỉ số 447A đường Nguyễn Đáng phường Trà Vinh (đối diện siêu thị Coopmart).