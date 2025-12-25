Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại lý vé số Hà Mi Trà Vinh bất ngờ bán trúng giải nhất đài Sóc Trăng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/12/2025 10:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam 24.12.2025, Đại lý vé số Hà Mi tại Trà Vinh bất ngờ khi biết đã bán trúng giải nhất cùng nhiều giải khác cho khách.

Đại lý vé số Hà Mi Trà Vinh bất ngờ bán trúng giải nhất đài Sóc Trăng- Ảnh 1.

Mới đây, chị Hương Lê chủ Đại lý vé số Hà Mi ở phường Trà Vinh cho biết vừa bán trúng cho khách giải nhất tổng 420 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho khách đến mua trực tiếp tại đại lý và khách mua online, hiện tại các tờ vé số đã được chị Hương Lê đổi thưởng, khách hàng mua online tâm sự rất vui mừng biết tin trúng số nhân dịp cận tết!

Chị Hương Lê cho hay thời gian gần đây đại lý đã bán trúng cho khách nhiều giải lớn và thứ 4 tuần rồi vừa bán trúng an ủi tại địa chỉ số 447A đường Nguyễn Đáng phường Trà Vinh (đối diện siêu thị Coopmart).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
