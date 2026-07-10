Đại lý Xe điện Việt Thanh: Điểm tựa tiếp sức học sinh, sinh viên mùa tựu trường

Chắp cánh hành trình tri thức bằng những giá trị thiết thực

Với thế hệ học sinh, sinh viên, một chiếc xe điện không chỉ là phương tiện đi học mà còn là người bạn gắn bó trong những năm tháng thanh xuân. Hiểu được nhu cầu đó, Xe điện Việt Thanh luôn nỗ lực tối ưu hóa chi phí để các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng.





Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận, đơn vị này liên tục triển khai các chương trình trợ giá trực tiếp lên tới 2,5 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Đây được xem là hành động "chia sẻ gánh nặng" tài chính đầy ý nghĩa, giúp phụ huynh và các em học sinh giảm bớt áp lực kinh tế trong giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới.

Các sản phẩm do Việt Thanh cung cấp đều đến từ các thương hiệu xe điện uy tín như VinFast, YADEA, Dat Bike, Espero,... hoặc các dòng xe gắn máy dưới 50cc như SYM, Kymco,... Mỗi chiếc xe khi đến tay khách hàng đều được kiểm định khắt khe về kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để các em học sinh có thể yên tâm trên mọi nẻo đường. Bên cạnh sự đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng, các mẫu xe còn nổi bật với độ bền bỉ và tính ổn định. Sự đầu tư nghiêm túc này không chỉ nhằm bảo vệ an toàn cho người dùng mà còn là lời khẳng định về uy tín thương hiệu mà Việt Thanh luôn theo đuổi.

Các hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng giới trẻ

Xe điện Việt Thanh đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục ý thức tham gia giao thông cho giới trẻ. Tại hệ thống hơn 30 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngũ tư vấn không chỉ hướng dẫn chọn xe phù hợp với vóc dáng và nhu cầu, mà còn tận tâm chia sẻ các kiến thức về kỹ năng lái xe an toàn, luật giao thông đường bộ dành cho người sử dụng xe điện và xe gắn máy dưới 50cc.

Hệ thống Việt Thanh cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức địa phương thực hiện các chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông học đường, các hoạt động lái thử, tập lái xe an toàn. Những hoạt động này giúp học sinh không chỉ nắm vững phương tiện mà còn xây dựng văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu rủi ro trên những cung đường đến trường.

Ngoài ra, các chương trình "Tiếp sức mùa thi" hay những suất học bổng khuyến học được trao tặng hàng năm là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng giáo dục nước nhà. Theo chia sẻ của đại diện đơn vị, mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn khích lệ tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các em học sinh, sinh viên vượt khó, nỗ lực học tập và rèn luyện. Những hoạt động này đã tạo nên một hình ảnh thương hiệu nhân văn, gần gũi, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp luôn vì cộng đồng.

Hệ thống dịch vụ hoàn hảo - Sự an tâm của phụ huynh

Một trong những lý do khiến phụ huynh tin tưởng chọn Xe điện Việt Thanh cho con em mình chính là dịch vụ hậu mãi toàn diện. Với hệ thống xưởng dịch vụ và trung tâm bảo hành đạt chuẩn, Việt Thanh giải quyết nỗi lo hỏng hóc hay thiếu linh kiện thay thế.

Dịch vụ cứu hộ tận nơi trong bán kính 15 km quanh hệ thống showroom là cam kết mạnh mẽ nhất về sự đồng hành của Việt Thanh. Dù ở bất cứ đâu, các bạn trẻ cũng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đảm bảo hành trình đến trường luôn thông suốt và an toàn. Bên cạnh đó, tiện ích sạc xe và rửa xe miễn phí tại hơn 30 showroom trên toàn quốc cũng là điểm cộng giúp học sinh, sinh viên có trải nghiệm di chuyển thuận tiện.

Với tư duy kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Xe điện Việt Thanh đang trở thành "điểm tựa" tin cậy cho hàng ngàn gia đình. Mùa tựu trường năm nay, bằng sự tận tâm trong dịch vụ và những giá trị cộng đồng tốt đẹp, Việt Thanh tự hào đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình chinh phục tri thức và khát vọng tương lai.