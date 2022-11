Đại Nghĩa bật khóc khi thí sinh nhí hóa thân thành cố ca sĩ Phi Nhung

Xuất hiện ở tập 4 Gương mặt thân quen với vai trò giám khảo khách mời là ca sĩ Thu Ngọc. Cô rất hào hứng mong đợi các tiết mục trình diễn và chia sẻ là một “fan cứng” của chương trình qua các mùa. Được biết đây là lần đầu tiên cựu thành viên nhóm Mây trắng tham gia với vị trí giám khảo.

Gây ấn tượng nhất tập này là màn tái hiện hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu của cặp cô trò Phượng Vũ - Khả Ngân. Với ca khúc Giấc mơ cánh cò, bé Khả Ngân đã thành công hóa thân thành cố ca sĩ Phi Nhung cùng Như Quỳnh (Phượng Vũ). Không chỉ dàn giám khảo xúc động khi thưởng thức phần trình diễn này mà cả khán giả trường quay cũng vậy. Đại Nghĩa không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh Phi Nhung được tái hiện trên sân khấu.

Phần trình diễn tiết mục Let it go, Do you want to build a snowman của đội Phạm Lịch - Khánh Chi hóa thân thành Nữ hoàng băng giá được giám khảo nhận xét được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và giọng hát. Hòa Minzy khẳng định bé Khánh Chi là “tắc kè hoa” của chương trình năm nay vì sự biến hóa đa dạng linh hoạt. Đây cũng là tiết mục khiến giám khảo Đại Nghĩa nhớ đến phần trình diễn của mình ở mùa đầu tiên Gương mặt thân quen. Anh nhận xét đây là tiết mục thành công của cặp đôi.





Hai thầy trò Quốc Bảo - Sỹ Luân làm nóng sân khấu khi hóa thân thành ca sĩ Daesung của nhóm nhạc đình đám Big Bang. Với ca khúc Look at me, Gwisun, bé Sỹ Luân đã mang đến một tiết mục thú vị với đầy màu sắc và nhịp điệu tươi trẻ trên sân khấu. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét hai thầy trò đã bắt đầu nhập cuộc vào sân chơi và bắt nhịp với các nhân vật hóa thân. Hòa Minzy cũng dành nhiều lời khen cho Sỹ Luân khi đã nhập tâm được vào nhân vật Daesung và cố gắng để hoàn thành tốt nhân vật trong tuần này.