Đại nội Huế có thêm điểm trải nghiệm văn hóa và di sản bằng công nghệ

Chiều 18.12, tại Nhà rường thuộc khuôn viên Phủ Nội vụ, Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp cùng Công ty Phygital Labs tổ chức lễ ra mắt không gian trải nghiệm văn hóa - di sản – công nghệ.

Khách mời trải nghiệm tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, du khách được trải nghiệm trong một không gian di sản số, tạo nên những hiệu ứng thị giác mãn nhãn. Trong đó, tâm điểm là khu vực triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro (kính thực tế ảo kết hợp thực tế tăng cường). Khi mang thiết bị này vào mắt, du khách sẽ có cảm giác nhập vai sống động, chứng kiến những bối cảnh tái hiện lịch sử hào hùng ngay trước mắt.

Bên cạnh đó, công nghệ trình chiếu Hologram 3D sẽ cho phép du khách chiêm ngưỡng tường tận vẻ đẹp tinh xảo của các bảo vật quốc gia ở cự ly gần nhất mà không gây ra bất kỳ tác động vật lý nào lên hiện vật gốc.

Du khách có thể chiêm ngưỡng tường tận các bảo vật quốc gia, kiến trúc Đại nội Huế ở cự ly gần nhất thông qua công nghệ thực tế ảo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại không gian này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế còn trưng bày nhiều "Đế đô khảo cổ ký". Đây là những hộp đồ chơi độc đáo, kết hợp giữa di sản văn hóa cố đô Huế theo xu hướng "túi mù". Mô hình này được ra mắt hơn 1 năm trước, được nhiều du khách thích thú đón nhận.

Cụ thể, các sản phẩm đồ chơi lấy cảm hứng từ bộ tứ bảo vật của cố đô Huế như đại hồng chung, khẩu hạ, Cao đỉnh, ngai vàng triều Nguyễn… được gói kỹ trong túi nhựa và bỏ vào hộp giấy.

Khi mở "túi mù" ra, du khách có thể nhận một món bất kỳ. Điểm đặc biệt là chỉ cần người dùng đưa điện thoại thông minh đến gần đến các món đồ chơi, các nội dung số độc quyền như thông tin chi tiết về bảo vật, video tương tác và câu chuyện lịch sử sẽ hiện ra.

"Đế đô khảo cổ ký" biến những hiện vật lịch sử thành những sản phẩm văn hóa hiện đại, dễ tiếp cận, qua đó không chỉ mang đến trải nghiệm sưu tầm thú vị mà còn khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về lịch sử dân tộc đến thế hệ trẻ.

Sản phẩm "Đế đô khảo cổ ký" được trưng bày tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Là một người trẻ, được tham gia không gian văn hóa kết hợp với công nghệ như này với mình là một trải nghiệm thú vị. Khi tiếp cận các hiện vật qua công nghệ thực tế ảo, mình cảm nhận được sự liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, qua mỗi sản phẩm đồ chơi, mình đã tiếp cận với những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống một cách sinh động và dễ hiểu", Nguyễn Viết Hào, sinh viên Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, chia sẻ.

Bạn trẻ thích thú khám phá sản phẩm "Đế đô khảo cổ ký" ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, tiếp nối sáng tạo, trong tương lai gần, không gian tại Phủ Nội vụ, Đại nội Huế sẽ triển khai trải nghiệm thử mô hình Cổ phục số (Virtual Try-on). Tại đây, mỗi lần ướm thử y phục là một lần du khách được ngược dòng lịch sử, thấu hiểu tường tận quy chuẩn về phẩm hàm, giai cấp và ý nghĩa nghi lễ ẩn sau từng nếp áo, hoa văn.



