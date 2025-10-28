Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại sứ Cicon nhà thiết kế Quỳnh Paris đảm nhận vai trò mới

Diễm Quyên
Diễm Quyên
28/10/2025 09:57 GMT+7

Tại Diễn đàn Cicon quốc tế - Hội nghị Công nghiệp đô thị văn hóa thông minh năm 2025, với chủ đề: 'CICON ASEAN5+ 2025', bà Nguyễn Quỳnh Như (NTK Quỳnh Paris) nhận thêm nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế IWEC.

Đại sứ Cicon NTK Quỳnh Paris đảm nhận vai trò mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Quỳnh Như được bổ nhiệm chức “Phó chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế IWEC” tại Diễn đàn Cicon

Với vai trò Đại sứ Cicon, tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris không chỉ là gương mặt đại diện cho sự sáng tạo và văn hóa mà còn là cầu nối bền chặt giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh - hạnh phúc và bền vững.

Đại sứ Cicon NTK Quỳnh Paris đảm nhận vai trò mới - Ảnh 2.

Là nhà thiết kế tiên phong trong thiết kế từ đồ ứng dụng đến nghệ thuật, cô thể hiện vai trò tâm huyết trong việc kết nối lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp và tổ chức đa ngành, tạo không gian để chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những trăn trở và cùng nhau tìm hướng đi bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Đại sứ Cicon NTK Quỳnh Paris đảm nhận vai trò mới - Ảnh 3.

Với tầm nhìn dài hạn, nhà thiết kế Quỳnh Paris cùng CICON đang kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, nơi mọi người dân - từ doanh nhân, nghệ sĩ, người trẻ đến người lao động - đều có cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và văn hóa sống tích cực. Chính khả năng kết nối lan tỏa trong khối doanh nghiệp, đặc biệt trong cộng đồng Nữ doanh nhân - Viện Nghiên cứu phát triển Nữ doanh nhân quốc tế (IWEDI) quyết định bổ nhiệm nhà thiết kế Quỳnh Paris đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế phụ trách miền Nam.

Từ thời trang đến văn hóa, từ doanh nghiệp đến cộng đồng, Quỳnh Paris đã và đang lan tỏa tinh thần của "người đại sứ kết nối" - mang lại niềm tin, cảm hứng và giá trị hạnh phúc đủ đầy cho mọi người. "Khi doanh nghiệp, văn hóa và con người cùng đồng hành, chúng ta sẽ kiến tạo nên một đô thị hạnh phúc thật sự", Quỳnh Paris khẳng định.

