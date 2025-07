Đại sứ Đan Mạch và Carlsberg Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Huế

Tham gia cùng với đoàn có ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam. Chuyến thăm này cũng khẳng định cam kết lâu dài của Carlsberg trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực miền Trung.

Chuyến thăm cũng mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng toàn diện, gắn kết và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz và lãnh đạo Carlsberg Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo Huế, thúc đẩy hợp tác bền vững lâu dài

T ậ p đoàn đa qu ố c gia Đan M ạ ch và h ơ n ba th ậ p k ỷ đ ồ ng hành cùng Vi ệ t Nam

Carlsberg là một trong những tập đoàn Đan Mạch tiên phong đầu tư vào Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Sau hơn 30 năm phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam trở thành một trong những nhà sản xuất bia hàng đầu cả nước.

Riêng ở miền Trung, thành phố Huế đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm sản xuất chiến lược, mà còn là nơi khai sinh thương hiệu bia Huda - biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống và là niềm tự hào của người dân tại địa phương.

Một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình phát triển của Carlsberg tại Việt Nam là nhà máy bia Phú Bài tại Huế. Nhà máy vừa hoàn tất quá trình mở rộng và sẽ chính thức khánh thành vào cuối tháng 8 năm 2025. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy Phú Bài sẽ trở thành nhà máy lớn nhất của tập đoàn Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm những cơ sở sản xuất có năng suất cao nhất trên toàn cầu của Tập đoàn.

Dự án mở rộng nhà máy Phú Bài thể hiện cam kết bền vững lâu dài của Carlsberg tại Việt Nam

"Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Carlsberg tại châu Á và toàn cầu. Với Huế, chúng tôi không chỉ hiện diện lâu dài mà còn gắn bó sâu sắc trên nền tảng những giá trị chung và định hướng phát triển bền vững", ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi luôn luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác sâu sắc với chính quyền địa phương và cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của khu vực".

Phát tri ể n kinh doanh đi đôi v ớ i trách nhi ệ m xã h ộ i

Carlsberg Việt Nam không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, mà còn tích cực lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Trong năm 2025, công ty tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao và xã hội tại Huế, thể hiện rõ tầm nhìn phát triển bền vững gắn liền giữa doanh nghiệp và địa phương.

Tiêu biểu, Carlsberg Việt Nam là nhà tài trợ kim cương của Festival Huế 2025, đồng hành cùng giải VnExpress Marathon Huế năm thứ tư liên tiếp, và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà Tết cho người dân khó khăn, hỗ trợ các giải thể thao cộng đồng…

Một điểm nhấn đặc biệt gần đây là sự kiện "Huda Ice Twist: Nối hè vui vô tận", thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp và 6,5 triệu lượt xem trực tuyến. Sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm mùa hè sôi động mà còn là dịp tri ân hành trình 35 năm Huda gắn bó sâu sắc cùng mảnh đất miền Trung đậm tình.

Carlsberg Việt Nam tích cực đồng hành cùng thành phố Huế qua nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội ý nghĩa

Bên cạnh hoạt động thương hiệu, chương trình trách nhiệm xã hội dài hạn "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" vẫn đang được công ty triển khai bền bỉ. Từ năm 2019 đến nay, chương trình đã mang nguồn nước sạch đến gần 40.000 người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển cộng đồng theo hướng bền vững.

"Từ việc tạo ra những sản phẩm chất lượng đến sáng kiến mang nước sạch về cho cộng đồng, mọi hoạt động của chúng tôi đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: phát triển kinh doanh có trách nhiệm và lan tỏa giá trị tích cực đến những cộng đồng địa phương - nơi mà chúng tôi hiện diện và phục vụ", ông Andrew chia sẻ thêm.

Chung tay ki ế n t ạ o t ươ ng lai b ề n v ữ ng

Chuyến thăm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tới UBND thành phố Huế không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác song phương, mà còn thể hiện rõ cam kết của Đan Mạch trong việc thúc đẩy mô hình kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững tại Việt Nam.

"Là một trong những doanh nghiệp Đan Mạch hàng đầu tại Việt Nam, Carlsberg Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kinh doanh của Đan Mạch - đề cao sự hợp tác dài hạn, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững", Đại sứ Nicolai Prytz chia sẻ. "Sự đồng hành giữa doanh nghiệp và địa phương là minh chứng cho tầm nhìn chung về một tương lai tăng trưởng toàn diện".

Đại sứ cũng khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp như Carlsberg - những đơn vị đang góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác sâu rộng và sự thấu hiểu những ưu tiên phát triển của địa phương.

Đại sứ Đan Mạch tái khẳng định sự ủng hộ cho hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam

Trong bối cảnh Huế chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và Việt Nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi xanh trên toàn quốc, Carlsberg Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành trên hành trình này.

Từ mô hình sản xuất thông minh, thân thiện với môi trường tại nhà máy Phú Bài đến các sáng kiến vì cộng đồng giàu sức lan tỏa, công ty đang từng bước khẳng định rằng tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội là hai trụ cột luôn song hành cùng nhau.

"Chúng tôi hiện diện tại Việt Nam không chỉ vì mục tiêu sản xuất bia, mà để đồng hành lâu dài trên hành trình phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp gắn bó sâu sắc với cộng đồng và cùng nhau vun đắp những bước tiến ý nghĩa", ông Andrew nhấn mạnh.