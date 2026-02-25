Đại sứ Mỹ cam kết không 'can thiệp' cuộc tranh luận ở Pháp

Đại sứ Mỹ tại Pháp (trái) Charles Kushner và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ảnh: afp

Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner (cha của ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump) đã được yêu cầu gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 23.2, theo AFP hôm nay 25.2.

Buổi làm việc được tiến hành sau khi chính quyền Mỹ lên án cái mà phía Mỹ gọi là "chủ nghĩa khủng bố" và tình trạng bạo lực cánh tả ở Pháp liên quan cái chết của một nhà hoạt động cực hữu trẻ tuổi.

Khi ông Charles Kushner không đến dự theo yêu cầu, Pháp chặn quyền tiếp cận các bộ trưởng nội các của Đại sứ Mỹ cho đến khi nào nhà ngoại giao Mỹ đưa ra lời giải thích.

Đến hôm 24.2, Pháp và Mỹ cho biết cuộc điện đàm đã diễn ra giữa ông Barrot và ông Charles Kushner.

Một thành viên thuộc đội ngũ ông Barrot cho biết Ngoại trưởng Pháp đã lặp lại những lý do dẫn đến việc triệu tập Đại sứ Mỹ, rằng Pháp không thể chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp hoặc thao túng nào đến từ chính quyền của một nước thứ ba đối với các cuộc tranh luận công khai trong nước.

"Đại sứ Mỹ ghi nhận điều này, bảy tỏ sự sẵn sàng không can thiệp vào các cuộc tranh luận công khai của đất nước chúng tôi, và nhắc lại tình hữu nghị gắn kết Pháp và Mỹ", theo thành viên trên.

Còn người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Paris cho hay ông Charles Kushner là bên thực hiện cuộc gọi, mô tả cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và thân thiện.

Ông Charles Kushner (71 tuổi) là triệu phú bất động sản và từng làm luật sư, từng ngồi tù vì tội trốn thuế và những tội danh khác trước khi được ông Trump tha bổng vào năm 2020.

Hồi năm ngoái, Đại sứ Mỹ cũng vắng mặt trong buổi làm việc theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Pháp.