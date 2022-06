Đại sứ Mỹ kêu gọi Washington và Moscow 'duy trì đối thoại', không đóng đại sứ quán

Trong thông điệp gửi tới Điện Kremlin, đại sứ Mỹ John J. Sullivan nói rằng Moscow và Washington không nên cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Hãng TASS dẫn lời ông Sullivan khẳng định Mỹ và Nga "phải duy trì khả năng nói chuyện với nhau".

Bên cạnh đó, ông Sullivan cũng phản đối việc loại các tác phẩm của đại văn hào Nga Leo Tolstoy khỏi các kệ sách ở phương Tây hoặc từ chối chơi nhạc của nhạc sĩ Pyotr Tchaikovsky.

Mặc dù đã trải qua nhiều khủng hoảng, bê bối gián điệp và Chiến tranh Lạnh; quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn chưa bị cắt đứt kể từ khi Mỹ thiết lập quan hệ với Liên Xô vào năm 1933.

Tuy nhiên, Nga cho biết quan hệ nồng ấm giữa Moscow và phương Tây thời hậu Xô Viết đã chấm dứt và nước này sẽ chuyển hướng sang phía Đông.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng ông muốn dành tặng bài hát "We Are Never Ever Getting Back Together" ( tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại với nhau) của Taylor Swift cho Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, ông Sullivan lại nói rằng: "Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ cắt đứt hoàn toàn".





Việc Nga hoàng Catherine Đại đế từ chối ủng hộ đế quốc Anh khi Mỹ tuyên bố độc lập đã đặt viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ ngoại giao giữa Washington và St Petersburg, khi đó là thủ đô của Nga.

Sau Cách mạng tháng 10 năm1917, Tổng thống Woodrow Wilson từ chối công nhận chính phủ cách mạng của lãnh tụ Vladimir Lenin và đại sứ quán đóng cửa vào năm 1919. Đến năm 1933, mối quan hệ giữa hai nước được nối lại và duy trì đến nay.

Đại sứ Sullivan nói: "Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến việc Mỹ buộc phải đóng cửa đại sứ quán là nếu nó trở nên không an toàn để tiếp tục làm việc".

Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có ngày 2 nước xây dựng lại quan hệ.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao 62 tuổi cũng không lạc quan rằng triển vọng này sẽ sớm diễn ra. Ông nói: "Nếu phải đánh cuộc thì tôi cho rằng có lẽ sẽ không có chuyện đó khi tôi còn sống".

Ngày 6.6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập các giám đốc văn phòng ở Moscow của các hãng truyền thông Mỹ để thảo luận về những gì họ cho là hậu quả của những hành động không thân thiện của Mỹ.