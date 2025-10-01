Đại sứ Nam Phi tại Pháp bất ngờ qua đời ở Paris, để lại thư tuyệt mệnh

Giới chức Pháp ngày 30.9 cho biết thi thể của ông Mthethwa được một nhân viên an ninh phát hiện dưới sân khách sạn Hyatt Regency sau một cú ngã. Trước đó, ông đã thuê phòng trên tầng 22, theo Reuters.

Ông Nathi Mthethwa - khi đó là Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi vào năm 2014 ẢNH: AFP

Văn phòng công tố Paris cho hay vợ của cố Đại sứ Mthethwa đã báo tin ông mất tích tối 29.9, sau khi nhận được tin nhắn với nội dung đáng lo ngại. "Trong đó anh ấy xin lỗi và bày tỏ ý định kết thúc cuộc đời mình", theo vợ ông Mthethwa.

Phía công tố viên cho biết trong phòng khách sạn của Mthethwa, cửa sổ an ninh bị cạy mở bằng kéo. Các nhà điều tra không tìm thấy dấu vết của thuốc men hay ma túy.

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể là hành động tự tử, không có dấu hiệu liên quan đến bên thứ 3, song cơ quan chức năng vẫn đang thu thập bằng chứng để làm rõ.

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận cái chết của ông Mthethwa và cho biết chính phủ Pháp đang điều tra vụ việc.

"Cố Đại sứ Mthethwa là một nhân vật lỗi lạc của đất nước, người có sự nghiệp được đánh dấu bằng sự phục vụ tận tụy trong các chức vụ bộ trưởng quan trọng", Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết trong một tuyên bố, gọi cái chết của ông là "một mất mát quốc gia".

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 30.9 bày tỏ sự chia buồn tới vợ và gia đình của ông Mthethwa, đồng thời cho biết nhiệm kỳ cuối cùng của ông đã tạo điều kiện cho việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Nam Phi - Pháp. "Nhà ngoại giao này đã phục vụ đất nước chúng ta ở nhiều cương vị khác nhau trong suốt cuộc đời kết thúc sớm và đầy đau thương", theo CNN dẫn bài viết của ông Ramaphosa trên mạng xã hội.

Bộ Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi cho biết trong một tuyên bố riêng rằng: "Chính phủ Pháp đang điều tra nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông Mthethwa".

Ông Mthethwa từng đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi (2009 - 2014), ông Mthethwa giám sát việc giải thể đơn vị điều tra đặc biệt Scorpions, cơ quan từng theo đuổi nhiều vụ án tham nhũng cấp cao.