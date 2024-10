Đại sứ Pakistan ngạc nhiên trước công nghệ sản xuất giấy in tiền polymer của Việt Nam

Đây là công nghệ làm phôi tiền polymer rất tinh xảo do Công ty TNHH Công nghệ cao Q&T Việt Nam đầu tư, được Cộng hòa Liên bang Đức làm theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, với điều kiện chỉ thiết kế sản xuất đơn chiếc (do đàm phán, thỏa thuận giữa 2 bên nên phía CHLB Đức không có quyền sản xuất dây chuyền thứ hai cho nước khác trong một thời gian nhất định).

Chủ tịch Công ty Q&T Lương Ngọc Anh đang giới thiệu dây chuyền sản xuất phôi của nhà máy Q&T với ngài Đại sứ Pakistan

Ngài Đại sứ H.E Mr. Kohdayar Marri ngạc nhiên trước công nghệ hiện đại mà Việt Nam sử dụng sản phẩm phôi này để in tiền polymer, sau 20 năm Việt Nam phải nhập phôi ngoại. Đây cũng là nhà máy thứ 5 trên thế giới sản xuất giấy nền đa lớp phục vụ cho khoảng 40 quốc gia đang dùng tiền polymer. Nhận định triển vọng lớn về sự hợp tác giữa Q&T Việt Nam và Nhà máy in tiền Quốc gia Việt Nam với Ngân hàng Nhà nước Pakistan giai đoạn tới, Ngài Đại sứ mong muốn Việt Nam hợp tác để chuyển giao công nghệ cho phía bạn bởi sản lượng in tiền của Pakistan rất lớn (do Q& T đã ký thỏa thuận với Đức theo hướng độc quyền, nên Pakistan mới cần Việt Nam hỗ trợ vì bạn muốn tránh lệ thuộc nước ngoài trong khâu in tiền, chi phí rất tốn kém).