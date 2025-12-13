‘Đại sứ văn hóa’ mới của TP.Cần Thơ năng động!

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) nhằm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng đất và con người Cần Thơ đến với bạn bè trong ngoài nước.

Cần Thơ, đô thị sông nước luôn khát vọng vươn tầm QUANG MINH NHẬT

Tác phẩm tiêu biểu, tính biểu tượng cao

Logo mới sẽ góp phần khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương đối với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố. Logo sử dụng để thiết kế, in ấn, thực hiện ấn phẩm, tài liệu phục vụ thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, ngoại giao và là cơ sở quan trọng để xây dựng nên bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu TP.Cần Thơ.

Logo hiện tại của TP.Cần Thơ QUANG MINH NHẬT

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhấn mạnh logo TP.Cần Thơ mới đảm bảo tính biểu trưng, nghệ thuật, mỹ thuật, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Logo mới là tác phẩm tiêu biểu, có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, thể hiện các đặc trưng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của TP.Cần Thơ với vai trò trung tâm, động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Logo TP.Cần Thơ mới sẽ truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế về những tiềm năng, thế mạnh, đặc điểm nổi trội của vùng đất, con người Cần Thơ so với các địa phương khác. Logo mới thể hiện các hệ giá trị đặc trưng của thành phố trẻ, năng động bên bờ sông Hậu, đô thị miền sông nước, cây lành trái ngọt, "Gạo trắng nước trong". Con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" và "Ai đi đến đó lòng không muốn về". Logo mới phải thể hiện thông điệp mạnh mẽ để khẳng định và củng cố vị thế Cần Thơ, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật… của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Logo xuất hiện nơi bìa tài liệu kêu gọi đầu tư QUANG MINH NHẬT

"Logo mới phải mang tính khái quát cao, đại chúng, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo ấn tượng. Logo mới phải mang tính nghệ thuật, mỹ thuật, sáng tạo, đơn giản về đường nét, màu sắc, hình tượng, bố cục; đảm bảo cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên các chất liệu để thuận tiện tuyên truyền. Logo phải là sáng tác mới, không trùng lắp, tương tự, gây nhầm lẫn với những biểu trưng của các tổ chức và cá nhân đã được công bố...", ông Trương Cảnh Tuyên nêu rõ.

Biểu trưng gắn kết, hội nhập, phát triển

Logo TP.Cần Thơ mới phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Logo được chọn sẽ tăng cường được sự gắn kết cộng đồng và là một "Đại sứ văn hóa" của TP.Cần Thơ mới năng động, hội nhập, phát triển.

Tập thể , cá nhân trong ngoài nước không phân biệt thành phần, tôn giáo, dân tộc, lứa tuổi (Tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật) đều được tham gia cuộc thi sáng tác logo TP.Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên (giữa) đặt nhiều kỳ vọng về một logo mới của thành phố QUANG MINH NHẬT

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Cần Thơ, tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Tập thể, cá nhân có thể gửi nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, ban tổ chức khuyến nghị mỗi tác giả gửi tham gia tối đa 5 mẫu thiết kế/tác phẩm dự thi. Những cá nhân sau đây (thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, thư ký, thành viên được phân công giúp việc liên quan) không được tham gia cuộc thi sáng tác logo mới này. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu đăng ký do ban tổ chức ban hành kèm theo thể lệ cuộc thi); văn bản thỏa thuận của tập thể, các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (đối với tác phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả); bản thuyết minh tác phẩm không quá 300 từ, sử dụng font chữ Times New Roman, size chữ 14 trên giấy A4; bản thuyết minh thể hiện rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp, chất liệu sản phẩm, kích cỡ, tính ứng dụng…

Đường phố trung tâm Cần Thơ ngày càng rộn rịp QUANG MINH NHẬT

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bảy, hồ sơ dự thi đựng trong phong bì dán kín. Tác phẩm dự thi phải được đóng gói, niêm phong cẩn thận và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến ban tổ chức. Phong bì ghi rõ hồ sơ dự thi "Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TP.Cần Thơ năm 2025". Tác phẩm dự thi không đúng các quy định nêu trên được xem là không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm đăng ký dự thi. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Cần Thơ (01, đường Ngô Văn Sở, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; tel: 02923.813.402) nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20.1.2026. Ban tổ chức dự kiến cuối tháng 2.2026 sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất (90 triệu đồng, giấy chứng nhận), 5 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải, giấy chứng nhận), 10 tác phẩm vào vòng chung khảo mà không đoạt giải (2 triệu đồng/tác phẩm, giấy chứng nhận). Tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao bằng khen. Các giải còn lại của cuộc thi, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Cần Thơ tặng giấy khen theo quy định.



