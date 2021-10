Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an An Giang bị bịa đặt, cắt ghép phát ngôn

Sáng ngày 4.10, Công an tỉnh An Giang cho biết nhiều câu nói của đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh này, trong nhiều đoạn ghi âm đăng tải trên mạng xã hội đã bị cắt ghép, bịa đặt với ý đồ xấu nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang.

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang cho biết thời gian qua lực lượng Công an An Giang đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phối hợp các lực lượng chức năng căng mình chống dịch Covid-19 và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Trong đó, đại tá Đinh Văn Nơi đã chủ động công bố số điện thoại cá nhân của mình để tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, cũng như những tin báo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, hằng ngày, đại tá Nơi đã tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của người dân, của cán bộ, anh em đồng chí…thông tin, đóng góp cho hoạt động của lực lượng Công an An Giang.





Qua đó, những cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi đã được các cá nhân có ý đồ xấu cố ý ghi âm, cắt ghép rồi tung lên mạng nhằm mục đích giảm uy tín của ông và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá công cuộc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh vụ việc, xử lý theo pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán những thông tin sai, bịa đặt về phát ngôn của đại tá Đinh Văn Nơi, những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.