Đại tá Phạm Hoàng Thảo giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM

Công an TP.HCM đã công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Công an TP.HCM vào chiều qua 12.6.



Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM đến dự và trao quyết định điều động, bổ nhiệm.



CA TP.HCM

Theo đó, đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng công an H.Bình Chánh được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM; thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an H.Bình Chánh.

Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt (Phó trưởng Công an Q.1) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an H.Nhà Bè; đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng công an Q.6 được điều động giữ chức vụ Trưởng công an Q.5; thượng tá Nguyễn Đăng Hưng, Phó trưởng Công an Q.6 được giao Phó phụ trách Công an Q.6.

Trước đó, tháng 12.2016, ông Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM. Đến tháng 12.2020, Công an TP.HCM có quyết định điều động ông Huỳnh Trung Phong đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an Q.6.