Đại tá Trần Văn Dương giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Ngày 21.1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Văn Dương (52 tuổi, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ) đến nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Trần Văn Dương phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Trần Văn Dương, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định đây là sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình phấn đấu, cống hiến trong sự nghiệp của đại tá Trần Văn Dương; đồng thời mong muốn đại tá Trần Văn Dương với trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng giao phó.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trao quyết định cho đại tá Trần Văn Dương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an.