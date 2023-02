Đại tiệc âm nhạc Việt Nam-Úc ở Nhà hát TP.HCM

Mitch Tambo, Isaiah Firebrace và Lee Kernaghan (từ trái sang)

THỤY MIÊN

Phát biểu mở đầu chương trình biểu diễn Come Together (Đến với nhau), Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski cho biết buổi biểu diễn là sự kiện mở đầu cho một loạt sự kiện trong chương trình tôn vinh những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua.

Tổng lãnh sự Sarah Hooper chia sẻ Úc là một trong những quốc gia có nền văn hóa lâu đời trên thế giới vẫn được liên tục duy trì. Và chương trình may mắn có sự hiện diện của hai nghệ sĩ bản địa đầy tài năng, mang theo phong cách biểu diễn độc đáo đến từ nước Úc.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, những phần trình diễn của các nghệ sĩ đến từ hai quốc gia là một sự giao thoa văn hóa thú vị, mang lại thông điệp ý nghĩa về hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng, lịch sử, văn hóa, con người giữa hai dân tộc.

"Những hoạt động đó không chỉ đem lại sự hiểu biết sâu sắc giữa người dân hai nước, mà còn góp phần thắt chặt những mối quan hệ đang có và về hình ảnh những mối quan hệ hợp tác mới trong tương lai", ông Dương Anh Đức nói.

Sự hợp tác đặc biệt

Ban đầu, Come Together là bài hát kể về câu chuyện của nước Úc, thông qua qua lời kể của ba nghệ sĩ người Úc đầy tài năng và đều chung cảm xúc kết nối mạnh mẽ với đất nước mình.

Như cái tên của nó đã phản ánh, bài hát nói về sự đồng lòng, hợp nhất. Mitch Tambo, Lee Kernaghan và Isaiah Firebrace cùng chung tay để cho thấy rằng mọi người từ mọi tầng lớp xã hội khác nhau đều có thể có chung một sự trân trọng đối với vùng đất, cộng đồng và nền văn hóa lâu đời của Úc.

Ca sĩ J.ADE trên sân khấu THỤY MIÊN

Từ tinh thần đó, Come Together biến hóa để trở thành chủ đề của đêm nhạc kỷ niệm tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Úc. Với sự góp mặt của ba nghệ sĩ ấn tượng của Việt Nam là Kimmese, Thảo Trang và J.ADE, Come Together giới thiệu câu chuyện của 6 nghệ sĩ đa dạng sắc màu, thông qua ngôn ngữ chung của lời ca, vũ điệu và âm nhạc.

Tại buổi họp báo trước đêm diễn, cả ba nghệ sĩ Úc đều bày tỏ sự vinh hạnh khi được biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam nhân kỷ niệm trọng đại của hai nước. Họ rất háo hức vì có thể chia sẻ văn hóa theo một cách thức thật sự đẹp đẽ, đầy ý nghĩa, và thông qua đó góp phần thắt chặt và thúc đẩy tương lai của quan hệ song phương.

Và lần đầu tiên, bản hit Come Together ban đầu do Mitch Tambo, Lee Kernaghan và Isaiah Firebrace biểu diễn, khi xuất hiện trên sân khấu của Nhà hát TP.HCM đã có thêm lời Việt. Ông Kernaghan, ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Úc và là chủ nhân của nhiều album Greatest Hits, chia sẻ ông đã "nổi da gà" khi lần đầu tiên nghe lời bài hit của mình bằng tiếng Việt.

Các đại sứ văn hóa của Úc

Trước câu hỏi của Thanh Niên về "bí quyết" để phái bộ đại diện ngoại giao Úc có thể thuyết phục 3 gương mặt lớn và đặc biệt của nền âm nhạc Úc đến Việt Nam biểu diễn nhân dịp này, Đại sứ Goledzinowski tiết lộ Việt Nam là một trong những quốc gia nổi tiếng nhất ở Úc và ai nấy đều muốn đến Việt Nam.

Đại sứ Úc Andrew Goledzinowski (trái) và Tổng lãnh sự Sarah Hooper THỤY MIÊN

"Ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai ở thành phố Melbourne là tiếng Việt. Bất kỳ người Úc nào cũng biết về các nhà hàng, món ăn Việt...", đại sứ cho biết thêm rằng Việt Nam và Úc đang ở mức độ rất cao của tình hữu nghị và hợp tác.

Theo Đại sứ Úc Goledzinowski, bộ ba nghệ sĩ Mitch Tambo, Lee Kernaghan và Isaiah Firebrace thể hiện tinh thần thật sự đồng điệu với tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa. "Tôi không cho rằng họ chỉ là những người biểu diễn, mà thật sự là những đại sứ văn hóa của Úc... là những người có thể mang đến điều khác biệt trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương", nhà ngoại giao nhận xét.