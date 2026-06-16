Đại tiệc công nghệ AI – E-Sport lớn nhất mùa hè, tặng học bổng 1 tỉ đồng

Được tổ chức bởi Thế Giới Di Động, TECHWORLD 2026 hứa hẹn trở thành một trong những điểm hẹn công nghệ đáng chú ý nhất năm khi quy tụ hơn 20 thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, giao lưu và giải trí dành cho giới trẻ.

Trải nghiệm AI thực chiến từ hơn 20 thương hiệu công nghệ hàng đầu

Trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng dẫn dắt ngành công nghệ toàn cầu, TECHWORLD 2026 mang đến cơ hội để người dùng trực tiếp trải nghiệm những thiết bị tích hợp AI tiên tiến nhất hiện nay.

Tại sự kiện, các thương hiệu lớn như HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI, Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo cùng nhiều tên tuổi công nghệ khác sẽ giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm mới nhất, từ laptop AI đến smartphone thông minh.

Khách tham quan không chỉ được dùng thử sản phẩm mà còn được khám phá cách AI đang thay đổi phương thức học tập, làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh khu trải nghiệm, TECHWORLD còn tổ chức chuỗi workshop chuyên đề AI với sự tham gia của các KOL công nghệ nổi tiếng như: Duy Luân, Tuấn Ngọc và Tài Xài Tech. Những buổi chia sẻ thực tế sẽ giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tiềm năng ứng dụng AI trong công việc và đời sống.

Trao học bổng 1 tỉ đồng, lan tỏa giá trị nhân văn đến thế hệ trẻ

Không chỉ là ngày hội công nghệ, TECHWORLD 2026 còn mang dấu ấn cộng đồng thông qua chương trình hỗ trợ giáo dục dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thế Giới Di Động sẽ trao tặng quỹ học bổng trị giá 1 tỉ đồng cho Quỹ học bổng Báo Thanh Niên nhằm hỗ trợ các em học sinh, sinh viên mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khoản tài trợ tương đương 100 suất học bổng sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi việc học và xây dựng tương lai. Dự kiến chương trình trao học bổng sẽ được triển khai vào đầu tháng 9.2026.

Lần đầu tiên có giải Liên Minh Huyền Thoại dành riêng cho sinh viên

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất tại TECHWORLD 2026 là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại dành cho sinh viên toàn quốc do Thế Giới Di Động phối hợp cùng MSI tổ chức.

Giải đấu áp dụng thể thức ARAM 5vs5 với 16 đội tuyển sinh viên tranh tài theo hình thức loại trực tiếp ngay tại sự kiện.

Không chỉ mang đến những màn đối đầu hấp dẫn, sân chơi này còn tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, kết nối và thể hiện tinh thần đồng đội. Khán giả cũng sẽ có dịp gặp gỡ các caster, streamer cùng nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng E-Sport Việt Nam.

Hàng nghìn quà tặng, laptop giảm giá đến 50%

Ngoài trải nghiệm công nghệ và các hoạt động giải trí, TECHWORLD 2026 còn dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách tham quan.

Theo ban tổ chức, 100% khách tham dự sẽ nhận voucher mua sắm trị giá từ 300.000 – 500.000 đồng. Bên cạnh đó là 9 suất ưu đãi đặc biệt mua laptop giảm giá đến 50%, cùng cơ hội trúng thưởng mỗi ngày với các phần quà giá trị như laptop AI, màn hình LCD, máy in và nhiều sản phẩm công nghệ khác. Các thương hiệu tham gia cũng mang đến hàng loạt chương trình ưu đãi độc quyền chỉ diễn ra trong thời gian sự kiện.

Điểm hẹn công nghệ không thể bỏ lỡ của mùa hè 2026

Với sự kết hợp giữa công nghệ AI, trải nghiệm sản phẩm thực tế, workshop chuyên sâu, giải đấu E-Sport và chương trình cộng đồng giàu ý nghĩa, TECHWORLD by Thế Giới Di Động 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội công nghệ lớn nhất mùa hè dành cho giới trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh cho biết: "Thông qua TECHWORLD, chúng tôi mong muốn kết nối cộng đồng yêu công nghệ, truyền cảm hứng khám phá và ứng dụng công nghệ tới đông đảo người dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ cần đi cùng trách nhiệm xã hội. Việc đồng hành cùng quỹ học bổng dành cho các bạn trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 là cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng".