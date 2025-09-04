Đài Tiếng nói Việt Nam ra sách kỷ niệm 80 năm thành lập

Cuốn sách Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước Ảnh: BTC

Ấn phẩm Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước do VOV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Cuốn sách kế thừa ấn phẩm 70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945 - 2015) và bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh, câu chuyện giai đoạn 2015 - 2025, thập niên đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của VOV trong bối cảnh truyền thông toàn cầu biến đổi mạnh mẽ.

Có gì trong cuốn sách 'Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước'?

Với dung lượng gần 500 trang, cuốn sách tập trung ba nội dung: Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia - dân tộc; Phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, với sứ mệnh kết nối ý Đảng với lòng dân; Định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, trước thềm một giai đoạn mới của đất nước.

Nhà báo Vũ Duy, thành viên hội đồng biên soạn, cho biết: “Cuốn sách giữ nguyên những nội dung cơ bản của cuốn 70 năm, đồng thời bổ sung phần viết về giai đoạn 2015 - 2025 và chuyên mục 'Âm vang Tiếng nói Việt Nam' với ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn nghệ sĩ, trí thức, công chúng trong và ngoài nước nói về VOV".

Một điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo và các phần thưởng. Bên cạnh đó, mục “Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam” được biên soạn kỹ lưỡng, phản ánh tình cảm, sự quan tâm của Người với đài.

Trong quá trình biên soạn, dù đối diện khó khăn về nguồn tư liệu, nhất là thời kỳ kháng chiến, nhóm biên soạn vẫn bám sát nguyên tắc khoa học, đối chiếu khách quan các sự kiện, nhân vật. Nhiều bức thư, bài viết của công chúng bày tỏ tình cảm dành cho VOV qua các thời kỳ cũng được đưa vào, phản ánh mối gắn bó giữa đài và thính giả.

Biên tập viên Nguyễn Thị Trang (NXB Chính trị quốc gia Sự thật) cho biết: “Cuốn sách khắc họa sinh động 80 năm đồng hành cùng đất nước, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam qua từng giai đoạn, cho thấy VOV luôn song hành từ kỷ nguyên giành độc lập đến kỷ nguyên vươn mình của đất nước”. Bà cho biết quá trình biên tập dựa trên đối chiếu tư liệu chính thống của Đảng, Nhà nước như Hồ Chí Minh toàn tập, Văn kiện Đảng toàn tập, Lịch sử Chính phủ, văn kiện Quốc hội… bảo đảm tính chính xác, tiêu biểu và giá trị lịch sử.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh: “Qua cuốn sách, có thể thấy ở mọi thời khắc quan trọng của đất nước, đều có sự đồng hành và phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam… Ấn phẩm được xuất bản với mục tiêu nhìn lại lịch sử, khẳng định vai trò của đài trong sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước, đồng thời tôn vinh những đóng góp vẻ vang vào lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam”.

Mỗi trang sách không chỉ chứa dữ kiện, hình ảnh mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc của người trong cuộc. Qua đó, công chúng hình dung rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của đài, gắn với lịch sử 80 năm kiên cường vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Ấn phẩm cũng kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối sự nghiệp phát thanh.