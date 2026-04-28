Thời sự

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân người có công tại Gia Lai

Đức Nhật
28/04/2026 12:54 GMT+7

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động tại Gia Lai nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Sáng 28.4, tại Gia Lai, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân người có công tại Gia Lai- Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho gia đình chính sách, người có công

Báo cáo với đoàn công tác, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cho biết những năm qua, Gia Lai không chỉ phát triển kinh tế - xã hội mà còn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công. Toàn tỉnh hiện thực hiện chế độ ưu đãi đối với hơn 42.000 liệt sĩ, 5.573 Mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng chục nghìn người có công.

Trong đó, tỉnh đang chăm sóc 856 lão thành cách mạng, người hoạt động tiền khởi nghĩa; hơn 32.000 thương binh, bệnh binh; 65 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trên 100.000 người có công giúp đỡ cách mạng.

Công tác quản lý nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo. Sau sáp nhập, tỉnh quản lý 119 nghĩa trang với hơn 41.500 phần mộ; năm 2025 đã truy điệu, an táng 41 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia và trong nước. Đồng thời, địa phương lấy mẫu ADN nhiều trường hợp, giải quyết dứt điểm 92 đơn thư liên quan chính sách.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân người có công tại Gia Lai- Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận nỗ lực của Gia Lai trong chăm lo người có công

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận nỗ lực của Gia Lai trong chăm lo người có công, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng miền núi. Đại tướng nhấn mạnh việc tri ân không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 300 suất quà (trị giá 2,5 triệu đồng/suất) đến gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

