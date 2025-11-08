Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Biểu tượng nhắc nhớ và giáo dục thế hệ trẻ

Hải Duy
Hải Duy
08/11/2025 18:45 GMT+7

Tiếp tục ghi nhận ý kiến về công trình xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu 'đất vàng' số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài), nhiều sinh viên trên địa bàn TP.HCM bày tỏ sự đồng tình và hy vọng đây sẽ trở thành điểm đến ý nghĩa, vừa để nhắc nhớ, vừa để giáo dục thế hệ trẻ về một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước.

Đối với người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, dịch bệnh Covid-19 là một cột mốc khó quên... Thế nhưng, cũng chính trong giai đoạn đầy thử thách ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt lại được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình ảnh các y bác sĩ, tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu ngày đêm căng mình chống dịch đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân. 

Còn với thế hệ học sinh, sinh viên, ký ức về thời điểm ấy không chỉ là những buổi học online kéo dài, những ngày xa trường lớp mà còn là bài học lớn về sự sẻ chia và trân trọng cuộc sống bình thường. Chính vì những điều đó, chủ trương xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) của TP.HCM nhận được nhiều sự đồng tình, đặc biệt từ thế hệ trẻ.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Biểu tượng nhắc nhớ và giáo dục thế hệ trẻ- Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài, TP.HCM, dự kiến sẽ xây dựng công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19

Ảnh: NHẬT THỊNH

Sinh viên bày tỏ về công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Bạn Quách Thị Ngọc Yến, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng sau hơn 4 năm, công trình tưởng niệm vẫn rất cần thiết. "Không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, nơi đây còn giúp gắn kết cộng đồng, nhắc mọi người trân trọng cuộc sống hiện tại và ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tôi mong công trình được thiết kế giản dị, trang nghiêm, có không gian xanh, khu tưởng niệm, khu trưng bày tư liệu và nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tưởng nhớ và cũng là điểm đến nhân văn của thành phố", Yến chia sẻ.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Biểu tượng nhắc nhớ và giáo dục thế hệ trẻ- Ảnh 2.

Sinh viên Trần Lê Ngọc Lợi

Ảnh: NVCC

Đồng quan điểm, bạn Trần Lê Ngọc Lợi, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH quốc gia TP.HCM) cho biết nếu được đầu tư đúng hướng, công trình tưởng niệm không chỉ là điểm đến của người dân thành phố mà còn có thể trở thành nơi tri ân của người dân cả nước và du khách quốc tế. Theo Lợi, một công trình giản dị nhưng ý nghĩa sẽ góp phần nhắc nhớ về giai đoạn khó khăn, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Việt.

Còn với Trần Thanh Nhã, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết ký ức về những ngày đại dịch vẫn còn in đậm trong tâm trí. Nhã chia sẻ rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô là khoảng thời gian phải chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, vừa học vừa thi online tại nhà. Dù trải qua nhiều khó khăn, bạn nhận ra rằng sau tất cả bản thân trân trọng sự sống hơn bao giờ hết. "Tôi mong công trình tưởng niệm được thiết kế giản dị nhưng trang nghiêm, mang tính biểu tượng và gắn liền với không gian xanh. Bên cạnh đó, có thể phát triển nơi đây thành không gian triển lãm mở, không chỉ để tưởng nhớ mà còn để giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần vượt khó và lòng nhân ái", Nhã bày tỏ.

Bạn Lê Nguyên Trương, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với chủ trương của thành phố và cho rằng, đối với sinh viên ngành y, công trình tưởng niệm có thể trở thành một điểm đến ngoại khóa ý nghĩa, giúp thế hệ sau hiểu hơn về công lao của các y bác sĩ đã tham gia tuyến đầu chống dịch. Trương mong muốn công trình được thiết kế giản dị nhưng sâu sắc, là không gian mở với cây xanh, hồ nước, cùng khu vực khắc tên hoặc biểu tượng tưởng nhớ những người đã mất. Ngoài ra, theo Trương, nên có khu trưng bày tư liệu, hình ảnh và câu chuyện... về những tháng ngày chống dịch, đồng thời tổ chức các hoạt động tưởng niệm hằng năm để lan tỏa giá trị nhân văn.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng cho rằng, công trình tưởng niệm nên được kết hợp hài hòa giữa yếu tố tưởng niệm và không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi để người dân đến dâng hương, tưởng nhớ, vừa là điểm hẹn văn hóa, giáo dục về tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều ý kiến đồng tình nếu được quy hoạch hài hòa với mảng xanh đô thị, kết hợp khu tưởng niệm, trưng bày tư liệu và hoạt động cộng đồng. Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 sẽ không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, ký ức và giáo dục thế hệ trẻ.

TP.HCM mời người dân đóng góp ý tưởng cho công trình

Thông tin từ Sở VH-TT TP.HCM cho biết từ nay đến ngày 15.11 sẽ đón nhận ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài (Q.10 cũ), TP.HCM.

Việc lấy ý kiến rộng rãi người dân cả nước là một trong các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về việc xây dựng công viên, đài tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19 tại khu đất trên.

Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 gửi về Sở VH-TT qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn, gửi trực tiếp hoặc bưu điện tại địa chỉ số 164 Đồng Khởi, P.Sài Gòn (Q.1 cũ), TP.HCM


