Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha trao đổi biên bản ký kết ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung, gồm: hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển...

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Cũng tại hội đàm, đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực, những bước tiến mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Ông khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, đại tướng Tea Seiha đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất; tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đào tạo; quản lý biên giới trên biển, đất liền… Qua đó, góp phần củng cố hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng của hợp tác Việt Nam - Campuchia.

Kết thúc hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha đã ký kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2027.