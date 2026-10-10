Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Theo Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ngày 10.10, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội kiến đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại buổi hội kiến, đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, nhấn mạnh những kết quả đạt được là nỗ lực của hai nhà nước, hai quân đội.

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha đã thay mặt chính phủ hai nước ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức; triển khai xây dựng, ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027; tăng cường hợp tác quân, binh chủng, lịch sử quân sự; hợp tác đào tạo, quân y, hậu cần.

Nhấn mạnh năm 2027 là dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập ngoại giao, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai Bộ Quốc phòng có những nội dung thiết thực góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc. Ông mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam và vui mừng mong chờ đến dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 12.2026 tại Hà Nội.

Dự kiến, từ ngày 13 - 15.10, đại tướng Tea Seiha sẽ sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến diễn tập chung Phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.