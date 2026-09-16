Đại tướng Phan Văn Giang nêu 4 vấn đề củng cố trật tự quốc tế

Trong bài phát biểu với chủ đề “trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”, đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Các nước vẫn mong muốn chia sẻ những giá trị chung về đẩy mạnh trật tự công bằng bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BQP

Thế nhưng, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng; cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo, tập hợp lực lượng còn phổ biến; sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, các cam kết khu vực.

Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản. Đầu tiên, các quốc gia cần thiện chí, chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm.

Thiếu thiện chí thì dễ đối đầu, thiếu tin cậy dễ sinh nghi kỵ, thiếu trách nhiệm rất dễ thờ ơ, vô cảm. Đây là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, bất ổn.

Việc đề cao trách nhiệm của các nước lớn là rất quan trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cần phải cao. Không phân biệt nước lớn hay nước nhỏ, các quốc gia cần tôn trọng độc lập và lợi ích chính đáng của nhau; không nên tìm kiếm an ninh cho quốc gia mình mà gây bất ổn cho quốc gia khác, không để cạnh tranh thu hẹp không gian hợp tác.

Thứ hai là luật pháp quốc tế, trong đó có hiến chương Liên Hiệp Quốc, cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nếu không, khó có thể xây dựng được một trật tự quốc tế và sự ổn định chiến lược công bằng và bao trùm.

Thứ ba, cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó Liên Hiệp Quốc là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu. Tại châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN có vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình và ổn định, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thứ tư, cần đến sự đoàn kết và đồng thuận, sự giúp đỡ và sẻ chia. Trong một thế giới còn nhiều biến động, các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một quốc gia khó có thể tự mình đơn lẻ ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh đang ngày càng phức tạp, cả truyền thống và phi truyền thống.