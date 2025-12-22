Đại tướng Phan Văn Giang: Nghiên cứu thành lập một số lực lượng mới

Nhân dịp 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài viết Phát huy truyền thống quân đội anh hùng trong giai đoạn phát triển mới. Trong bài viết, đại tướng Phan Văn Giang đã nêu cụ thể 5 nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn phát triển mới.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm dàn khí tài hiện đại của quân đội ẢNH: ĐÌNH HUY

Thứ nhất, quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, an ninh, toàn quân luôn chủ động, nhạy bén, nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, đánh giá đúng tình hình.

Tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kịp thời tham mưu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, về hiện đại hóa quân đội, nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, ứng phó với các hình thái chiến tranh, loại hình tác chiến trong điều kiện mới.

Thứ hai, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, cơ quan quân sự cấp xã, ban chỉ huy phòng thủ khu vực… phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cạnh đó, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và hệ thống công trình phòng thủ, công trình chiến đấu liên hoàn, vững chắc.

Thứ ba, quyết liệt nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; đồng thời nghiên cứu thành lập một số lực lượng mới; đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài và nghiên cứu, sản xuất, bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, công nghiệp quốc phòng; đột phá về nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ số… tạo cơ sở vững chắc để tự chủ xây dựng quân đội hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ năm, triển khai linh hoạt, mở rộng, nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đa phương và gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng "bốn không", đáp ứng mục tiêu chiến lược và lợi ích quốc gia - dân tộc...

Theo đại tướng Phan Văn Giang, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới, toàn quân càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao hơn, nhất là tạo bước đột phá về phát triển nhân lực, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.