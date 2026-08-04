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Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang: Nhà hát quân đội phải hiện đại, mỹ thuật

Đình Huy
Đình Huy

Tại hội nghị Thường vụ Quân ủy T.Ư, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường vụ Quân ủy T.Ư; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà hát quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng, ngày 4.8, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Đại tướng Phan Văn Giang: Nhà hát quân đội phải hiện đại, mỹ thuật- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại hội nghị, thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã báo cáo kết quả triển khai dự án Nhà hát Quân đội; tiến độ thực hiện các hạng mục và các nội dung cần xin ý kiến Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thường vụ Quân ủy T.Ư đã cho ý kiến đối với các nội dung liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện phương án triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà hát quân đội hiện đại, đồng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai dự án Nhà hát quân đội trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường vụ Quân ủy T.Ư; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự án; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, dự án Nhà hát quân đội phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, công năng sử dụng, tính hiện đại và mỹ thuật; đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật của quân đội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

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