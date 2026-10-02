Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Nhân dịp này, công ty triển khai chiến dịch truyền thông "Daiichi Life - Cùng bạn, mở tương lai", diễn ra từ ngày 1.10.2026 đến hết ngày 31.12.2026 nhằm lan tỏa tinh thần thương hiệu mới, đồng thời khẳng định cam kết gắn bó dài lâu, vì tương lai an tâm và tươi sáng của người dân Việt.

Nhận diện mới, tinh thần mới

Nhận diện thương hiệu mới thể hiện khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc mở ra những cơ hội và tương lai tốt đẹp hơn. Theo đó, logo của Daiichi Life Việt Nam được thay đổi như sau:

sau:

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Daiichi Life Việt Nam được xây dựng dựa trên ba yếu tố cốt lõi, phản ánh tầm nhìn, giá trị và định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

Kể từ ngày 1.10.2026, Daiichi Life Việt Nam bắt đầu triển khai đồng bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ sinh thái hoạt động, bao gồm các nền tảng số, tài liệu giao dịch, tài liệu truyền thông, website và các điểm chạm thương hiệu trên toàn quốc. Quá trình đồng bộ này nhằm mang đến trải nghiệm xuyên suốt, nhất quán và chuyên nghiệp cho khách hàng, đối tác và cộng đồng trong mọi điểm chạm cùng thương hiệu.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt hơn 19 năm qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đồng hành và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, đại lý bảo hiểm cùng các đối tác trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng, gia đình Việt Nam đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong gần hai thập kỷ phát triển bền vững. Bước sang chương phát triển mới với nhận diện thương hiệu mới, chúng tôi tiếp tục kiên định với cam kết "Gắn bó dài lâu", cùng bảo vệ và tạo dựng những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng".

Từ nền tảng vững vàng đến tương lai rộng mở

Nhân dịp ra mắt nhận diện thương hiệu mới, công ty đồng thời giới thiệu chiến dịch thương hiệu "Daiichi Life – Cùng bạn, mở tương lai". Thông qua chiến dịch, công ty khẳng định niềm tin rằng mỗi tương lai tươi sáng đều bắt đầu từ những quyết định ý nghĩa hôm nay, được vun đắp bằng sự an tâm, sự đồng hành và những cơ hội để mỗi người vững bước hiện thực hóa ước mơ của mình.

(Tham khảo thông tin chiến dịch tại đây: https://daiichilife.com.vn/cungbanmotuonglai)

Là hoạt động truyền thông trọng tâm chào mừng sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chiến dịch giúp gia tăng kết nối giữa khách hàng, đối tác và công chúng với hình ảnh Daiichi Life Việt Nam năng động, hiện đại và sẵn sàng đổi mới trong hành trình phát triển tiếp theo.

Trong thời gian tới, Daiichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc được xây dựng trong gần hai thập kỷ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và xã hội. Qua đó, Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là người bạn đồng hành gắn bó dài lâu cùng hơn 5,2 triệu khách hàng và gia đình Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc trong Đổi mới sản phẩm, dịch vụ và chuyển đổi số tại Chương trình Rồng Vàng 2026; Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 – Ngành bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 – Ngành bảo hiểm…









