Daiichi Life Việt Nam kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2026

Đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026", một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn của Daiichi Life Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Chương trình đã thu hút hơn 200 tình nguyện viên là Ban Lãnh đạo, đội ngũ quản lý kinh doanh, đại lý bảo hiểm, nhân viên Daiichi Life Việt Nam tại TP. HCM cùng khách hàng, và người dân địa phương tham gia hiến tặng 172 đơn vị máu, tương đương 61.500 ml máu. Những đơn vị máu quý giá này sẽ được bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tham gia hiến máu nhân đạo tại Trụ sở chính Công ty

Trước đó, trong tháng 7.2026, chương trình đã được triển khai thành công tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 600 tình nguyện viên tham gia, hiến tặng 529 đơn vị máu, tương đương 132.250 ml máu, góp phần hỗ trợ thiết thực cho ngành y tế địa phương và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần sẻ chia tới đông đảo người dân.

Trong hơn 19 năm đồng hành cùng hoạt động hiến máu nhân đạo trên toàn quốc, Daiichi Life Việt Nam đã vận động thành công hơn 10.800 tình nguyện viên, đóng góp trên 8.800 đơn vị máu, tương đương gần 2,4 triệu ml máu, góp phần hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, nhanh chóng hồi phục và trở về bên gia đình. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Daiichi Life Việt Nam trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Đông đảo các thành viên Daiichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. HCM và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: "Mỗi giọt máu trao đi không chỉ tiếp nối sự sống, mà còn thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự đồng hành bền bỉ của hơn 10.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước trong suốt nhiều năm qua. Với sự sẻ chia đầy ý nghĩa này, chương trình 'Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026' tại TP. HCM tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Daiichi Life Việt Nam kiên trì vun đắp suốt gần hai thập kỷ vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững".

Ông Đinh Gia Huỳnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận, TP. HCM, bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Daiichi Life Việt Nam trong các hoạt động hiến máu tình nguyện đầy nhân văn này. Sự tham gia tích cực của các thành viên trong Công ty là một điển hình của doanh nghiệp phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả gắn liền với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương như Daiichi Life Việt Nam để chung tay đóng góp vào Ngân hàng máu của TP. HCM, nhằm sẻ chia món quà vô giá này cho nhiều bệnh nhân hơn nữa".

Đông đảo các thành viên Daiichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. HCM và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỉ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỉ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỉ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỉ đồng.

Đông đảo các thành viên Daiichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026” tại TP. HCM và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026; Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch – APEA 2026 và Thương hiệu Truyền cảm hứng – APEA 2026; Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số; Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 – Ngành Bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Bảo hiểm…