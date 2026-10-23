Daiichi Life Việt Nam tiếp tục vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, Daiichi Life Việt Nam xếp thứ 91 trong "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026" và đứng thứ 24 trong "Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc Tài chính Daiichi Life Việt Nam, đại diện công ty nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” ẢNH: DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Đây là năm thứ sáu Daiichi Life Việt Nam góp mặt trong Bảng xếp hạng PROFIT500, khẳng định năng lực duy trì tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành bền vững cùng khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động và thách thức của thị trường bảo hiểm. Việc tiếp tục được vinh danh trong "Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026" cho thấy năng lực tạo giá trị dài hạn, nền tảng quản trị minh bạch và uy tín ngày càng được củng cố của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản.

Thành tựu này càng có ý nghĩa khi Daiichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 01/10/2026 theo chiến lược tái định vị thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, khẳng định sự kế thừa các giá trị bền vững đã được vun đắp trong suốt gần hai thập kỷ qua và cam kết "Gắn bó dài lâu" trên hành trình mang đến cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho người dân Việt, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc Tài chính Daiichi Life Việt Nam, đại diện công ty nhận giải “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026” ẢNH: DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc Tài chính Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Việc tiếp tục được vinh danh trong "Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026" và "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026" khẳng định vững chắc vị thế và hiệu quả kinh doanh bền vững của Daiichi Life Việt Nam. Với triết lý kinh doanh "Khách hàng là trên hết", chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái số nhằm mang lại nhiều tiện ích, giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước".

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có năng lực sinh lời tốt, tăng trưởng bền vững và duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội. Các doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về lợi nhuận, doanh thu, tiềm năng tăng trưởng, quy mô tài sản, nguồn vốn, lao động và uy tín truyền thông.

Các thành viên Daiichi Life Việt Nam tại Lễ công bố “Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” ẢNH: DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Riêng "Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam" ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng sinh lời tốt và duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định trong dài hạn. Thông tin chi tiết về danh sách PROFIT500 xem tại đây và "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam" năm 2026 xem tại đây.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỉ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỉ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỉ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.

Các thành viên Daiichi Life Việt Nam tại Lễ công bố “Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026” ẢNH: DAIICHI LIFE VIỆT NAM

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỉ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: "Doanh nghiệp Quản trị bền vững & Minh bạch" (Corporate Integrity & Governance Excellence Award) và "Thương hiệu Truyền cảm hứng" (Inspirational Brand Award) tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2026; Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và chuyển đổi số tại Chương trình Rồng Vàng 2026; Top 3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026; Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 – Ngành bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 – Ngành Bảo hiểm…