Kinh tế

Daikin Air Tower nhận chứng nhận LEED và LOTUS Platinum

23/12/2025 13:08 GMT+7

Ngày 22.12, Tòa nhà Daikin Air Tower nhận chứng nhận công trình xanh ở cấp độ cao nhất - Platinum (bạch kim) từ các tổ chức uy tín toàn cầu: LEED (Mỹ) và LOTUS (Việt Nam). Đối với chứng nhận quốc tế WELL (Mỹ), dự án hiện đang ở giai đoạn thẩm định cuối cùng và dự kiến sớm nhất trong tuần này cũng sẽ được công nhận.

Tiếp nối cột mốc quan trọng khi Daikin khánh thành nhà máy tại Hưng Yên năm 2018, đánh dấu hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thành tựu này khẳng định tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Daikin tại Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: "Daikin Air Tower không chỉ là một văn phòng xanh, mà là hiện thân cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi không xem Việt Nam là một thị trường ngắn hạn, mà lựa chọn đặt nền móng bền vững để cùng kiến tạo những giá trị trường tồn".

Toà nhà Daikin Air Tower chính thức khai trương và đi vào hoạt động

Daikin Air Tower góp phần giảm phát thải carbon, cải thiện chất lượng không khí, môi trường làm việc, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút nhân tài. Công trình hướng tới việc trở thành hình mẫu cho các dự án thương mại xanh tại Việt Nam, khẳng định năng lực của Daikin trong việc cung cấp các giải pháp bền vững, từ công trình dân dụng đến những dự án thương mại có mức độ phức tạp cao.

Daikin Air Tower được định vị là một không gian mở, nơi cộng đồng, đối tác, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm các giải pháp không khí cũng như triết lý phát triển bền vững của Daikin thông qua các khu vực chức năng trong tòa nhà. 

