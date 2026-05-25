Daikin ra mắt FTKM: Điều hòa cao cấp tiên phong kiểm soát độ ẩm cá nhân hóa

Không khí dễ chịu không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn ở độ ẩm. Cùng một mức nhiệt, độ ẩm khác nhau vẫn có thể khiến không gian oi bức, khô hanh hoặc thoải mái hơn. Từ đó, Daikin giới thiệu dòng điều hòa cao cấp FTKM với Humi Comfort Plus - công nghệ cho phép người dùng chủ động chọn mức độ ẩm phù hợp thay vì chỉ làm lạnh thông thường.

Không gian sống tiện nghi với điều hòa Daikin FTKM

FTKM tích hợp cảm biến độ ẩm thông minh với ba mức thiết lập:

45%: giúp không gian khô thoáng hơn khi làm việc hoặc ở khu vực dễ ẩm thấp.

55%: duy trì trạng thái cân bằng, giảm cảm giác khô da khi dùng điều hòa lâu.

65%: tạo môi trường dịu êm hơn vào ban đêm, hỗ trợ ngủ ngon hơn.

Bên cạnh đó, FTKM được định hình như hệ thống chăm sóc không khí chủ động với ứng dụng Daikin Air Select đóng vai trò trung tâm điều phối. Người dùng có thể thiết lập Comfort Sleep để máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo giấc ngủ, GPS Interlock tự bật/tắt điều hòa theo vị trí và Bill on Demand để theo dõi điện năng tiêu thụ.

Sản phẩm còn tích hợp công nghệ Streamer, phin lọc Enzyme Blue + PM2.5 cùng mắt thần thông minh Intelligent Eye.

Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: "FTKM không đơn thuần là thiết bị điều hòa, mà là hệ thống không khí được thiết kế để thích nghi với từng nhịp sống của người dùng."