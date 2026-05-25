Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Daikin ra mắt FTKM: Điều hòa cao cấp tiên phong kiểm soát độ ẩm cá nhân hóa

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/05/2026 08:00 GMT+7

FTKM cải tiến công nghệ kiểm soát độ ẩm cá nhân hóa qua ứng dụng thông minh.

Không khí dễ chịu không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn ở độ ẩm. Cùng một mức nhiệt, độ ẩm khác nhau vẫn có thể khiến không gian oi bức, khô hanh hoặc thoải mái hơn. Từ đó, Daikin giới thiệu dòng điều hòa cao cấp FTKM với Humi Comfort Plus - công nghệ cho phép người dùng chủ động chọn mức độ ẩm phù hợp thay vì chỉ làm lạnh thông thường.

Daikin ra mắt FTKM: Điều hòa cao cấp tiên phong kiểm soát độ ẩm cá nhân hóa - Ảnh 1.

Không gian sống tiện nghi với điều hòa Daikin FTKM

FTKM tích hợp cảm biến độ ẩm thông minh với ba mức thiết lập:

  • 45%: giúp không gian khô thoáng hơn khi làm việc hoặc ở khu vực dễ ẩm thấp.
  • 55%: duy trì trạng thái cân bằng, giảm cảm giác khô da khi dùng điều hòa lâu.
  • 65%: tạo môi trường dịu êm hơn vào ban đêm, hỗ trợ ngủ ngon hơn.

Bên cạnh đó, FTKM được định hình như hệ thống chăm sóc không khí chủ động với ứng dụng Daikin Air  Select đóng vai trò trung tâm điều phối. Người dùng có thể thiết lập Comfort Sleep để máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo giấc ngủ, GPS Interlock tự bật/tắt điều hòa theo vị trí và Bill on Demand để theo dõi điện năng tiêu thụ.

Sản phẩm còn tích hợp công nghệ Streamer, phin lọc Enzyme Blue + PM2.5 cùng mắt thần thông minh Intelligent Eye.

Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: "FTKM không đơn thuần là thiết bị điều hòa, mà là hệ thống không khí được thiết kế để thích nghi với từng nhịp sống của người dùng."

Khám phá thêm chủ đề

DAIKIN điều hòa Daikin Daikin FTKM máy điều hòa Không gian sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận