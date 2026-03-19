Daikin Vietnam hợp tác hơn 45 trường nghề, ươm mầm nhân lực cho ngành điện lạnh

Rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thực địa

Việt Nam hiện là một trong những thị trường điều hòa không khí phát triển nhanh nhất khu vực. Theo ghi nhận từ Statista, doanh thu thị trường chạm mốc gần 950 triệu USD vào năm 2025. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường đang tỷ lệ nghịch với chất lượng nguồn nhân lực. Ngành RHVAC đòi hỏi kỹ thuật viên (KTV) phải liên tục cập nhật các công nghệ thông minh, môi chất lạnh thế hệ mới và kỹ năng xử lý phức tạp.

Thực tế cho thấy, sinh viên ngành kỹ thuật cần được trải nghiệm nhiều hơn tại những môi trường học tập gắn với thực tiễn, nơi giúp các em tiếp cận sớm với thiết bị, công nghệ và chuẩn nghề nghiệp của doanh nghiệp. Việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động vì vậy trở thành bài toán chung của cả nhà trường và doanh nghiệp.

Daikin Vietnam bàn giao thiết bị điều hòa không khí VRV cho Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong dự án Molisa ẢNH: DAIKIN VIETNAM

Để đạt được mục tiêu đó, Daikin đã thiết lập mạng lưới hợp tác chiến lược với hơn 46 trường cao đẳng nghề trên cả nước, tiêu biểu là Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội hay Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông qua chương trình Molisa. Theo thời gian, chương trình này trở thành một nguồn tham khảo chính quy trong giáo án của các trường liên kết, đồng thời giúp các cơ sở này cập nhật các sản phẩm và công nghệ mới hằng năm.

Đáng chú ý, Molisa không chỉ dành riêng cho sinh viên của các trường liên kết mà còn mở rộng cho các KTV có nhu cầu nâng cao tay nghề theo tiêu chuẩn Daikin. Điều này góp phần hình thành hệ sinh thái đào tạo rộng khắp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Từ năm 2025, Daikin Vietnam tổ chức thêm dự án Daikin NextGen nhằm thu hút và bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc. Đây là những cơ sở đào tạo có quy mô tuyển sinh lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho thị trường lao động.

Ngoài ra, bằng việc tài trợ trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hòa trung tâm VRV và hệ thống điều hòa thương mại SkyAir và máy điều hòa treo tường để sinh viên được trực tiếp thực hành, các dự án đào tạo của Daikin giúp sinh viên được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất, gia tăng cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành điện lạnh.

Bên cạnh đó, để khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu, doanh nghiệp còn trao tặng hàng nghìn voucher với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng đến với các trường đào tạo ngành điện lạnh cho sinh viên tham gia chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Daikin.

Cam kết dài hạn vì sự phát triển bền vững của ngành

Cùng với hoạt động đào tạo thuộc khuôn khổ giáo trình của Daikin, những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đạt chuẩn bài kiểm tra của chương trình Molisa được Daikin giới thiệu tới hệ thống đại lý các cấp trên toàn quốc. Các trường có số lượng sinh viên đạt kết quả cao sau khi học chương trình chuẩn Daikin cũng được doanh nghiệp hỗ trợ thêm sản phẩm để phục vụ giảng dạy, qua đó tạo động lực đào tạo và củng cố ý chí nỗ lực ở sinh viên.

Dự án Molisa giữa Daikin và các trường cao đẳng nghề trên toàn quốc đã được thực hiện bền bỉ từ 2019, đào tạo cho hàng ngàn kỹ thuật viên lành nghề và kết nối việc làm cho ngành nhiệt - điện lạnh ẢNH: DAIKIN VIETNAM

Bên cạnh đó, Daikin còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về sản phẩm và công nghệ mới tại nhiều địa phương. Chuỗi sự kiện được tổ chức tại Hưng Yên, Đà Nẵng và TP.HCM, trong đó các hoạt động diễn ra vào tháng 3.2025 dành riêng cho giảng viên. Song song đó, các chương trình dành cho sinh viên được triển khai xuyên suốt năm, tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, cập nhật xu hướng công nghệ và thực hành nghề nghiệp trong ngành điện lạnh.

Chia sẻ về định hướng này, ông Trần Quốc Trụ, Trưởng phòng Đào tạo Daikin Vietnam, cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của ngành điện lạnh nằm trong chính đôi tay của đội ngũ KTV, bên cạnh chất lượng sản phẩm. Ngoài vai trò lắp đặt, sửa chữa, bảo hành và đảm bảo hiệu suất vận hành của thiết bị, họ còn đóng vai trò là người đại diện thương hiệu chuyên trực tiếp lắng nghe, chăm sóc và thấu hiểu nhu cầu và hành vi sử dụng điều hòa của khách hàng. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và nâng cao tay nghề cho các KTV không chỉ là trách nhiệm của Daikin mà còn là hướng đi chung để các doanh nghiệp cùng xây dựng một tương lai vững mạnh cho ngành".

Năm 2026, Daikin Vietnam dự kiến đào tạo 50 kỹ thuật viên trên thị trường kỹ thuật thu hồi Môi chất lạnh chuẩn Daikin.

Đầu tư cho con người được Daikin xác định là phần cốt yếu trong chiến lược phát triển. Mỗi KTV được đào tạo hôm nay được kỳ vọng không chỉ trở thành đội ngũ "vừa hồng vừa chuyên" mà còn là "nhân lực xanh", góp phần nuôi dưỡng sự hài lòng của khách hàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành điện lạnh Việt Nam.