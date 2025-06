Đăk Glei: 50 năm vươn lên từ gian khó

Dấu ấn một vùng căn cứ anh hùng

Án ngữ trên QL14, giữa đại ngàn Trường Sơn, H.Đăk Glei ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử cách mạng. Thời kháng chiến, nơi đây từng là căn cứ địa chiến lược, được chia thành hai huyện H30 và H40. Những cánh rừng già, sườn núi cheo leo từng là nơi bộ đội bám trụ, nhân dân giữ đất giữ làng, góp phần làm nên chiến thắng chung của dân tộc.

Hạ tầng thiết yếu từ xã đến các thôn, làng ở H.Đăk Glei ngày càng hoàn thiện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hộ ẢNH: UBND H.ĐĂK GLEI

Ngày 1.11.1975, H.Đăk Glei chính thức được tái lập trong muôn vàn khó khăn: đói nghèo, mù chữ, thiếu thốn hạ tầng, giao thông cách trở, đa số lao động là người dân tộc thiểu số. Địa hình hiểm trở càng khiến bài toán phát triển kinh tế - xã hội thêm nan giải.

Thế nhưng bằng ý chí vươn lên, dưới sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của người dân, H.Đăk Glei từng bước vượt qua thử thách. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành điểm nhấn, tạo chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều mặt. Huyện tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu đến từng thôn, làng; nâng cấp đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Một góc ở H.Đăk Glei ẢNH: UBND H.ĐĂK GLEI

Diện mạo mới giữa đại ngàn Trường Sơn

Đến nay, diện mạo H.Đăk Glei đã có nhiều đổi thay tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng 2.367 tỉ đồng. Cà phê, cao su, sâm Ngọc Linh và Hồng Đẳng sâm là những cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Tổng đàn gia súc đạt hơn 33.000 con, chăn nuôi ngày càng ổn định. Chương trình OCOP đạt được kết quả khả quan với 11 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Lĩnh vực công nghiệp cũng khởi sắc với giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 977 tỉ đồng, tăng gần 28% so với năm trước. Huyện hiện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đang hoàn thiện hồ sơ công nhận.

Song song đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Kỷ luật, kỷ cương trong công vụ được nâng cao; các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Chính quyền H.Đăk Glei chú trọng bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ẢNH: UBND H.ĐĂK GLEI

Huyện cũng chú trọng bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Nhiều xã đã hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, quy hoạch điểm xử lý rác thải phù hợp. Công tác phòng chống thiên tai được triển khai bài bản, thường xuyên tổ chức diễn tập cấp xã, cấp huyện theo phương châm "bốn tại chỗ", giúp người dân chủ động ứng phó khi có mưa bão.

Ông Lê Viết Nam, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei, cho biết: "Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện luôn chú trọng giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, vùng dân tộc, tôn giáo và nông thôn".

Từ một huyện vùng cao nghèo khó, Đăk Glei hôm nay đang từng bước đổi thay, khẳng định sức sống mới giữa đại ngàn Trường Sơn. Những con người nơi đây, với ý chí bền bỉ và niềm tin vào ngày mai, đang viết tiếp hành trình vươn lên, để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.