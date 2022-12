Đắk Lắk: Bắt đường dây 'thâm canh', mua bán cần sa liên tỉnh

Ngày 22.12, một lãnh đạo Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (38 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (38 tuổi), Chu Văn Thiêm (36 tuổi, cùng trú Đắk Nông) và Phùng Văn Kiên (43 tuổi, trú Gia Lai) để điều tra về hành vi trồng, tàng trữ, mua bán cần sa.

Thu giữ hơn 31 kg cần sa và hơn 1.000 hạt giống cần sa

Vào khoảng 21 giờ ngày 11.12, Nhân điều khiển ô tô mang BS tỉnh Đắk Nông chở theo Mạnh, di chuyển trên QL14, theo hướng từ Đắk Lắk về Đắk Nông. Khi đi đến địa phận xã Cư Né, H.Krông Búk, xe của Nhân bị tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) dừng phương tiện để kiểm tra vì có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong xe của Nhân có chứa 22 kg cần sa và 300 hạt giống cây cần sa. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Nghi ngờ đây là vụ việc phức tạp, có thể có đường dây buôn bán cần sa liên tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an H.Krông Búk khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác để điều tra, làm rõ.

Sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Văn Mạnh (tại Đắk Nông), nhà của Phùng Văn Kiên (tại tỉnh Gia Lai) và một xe khách (do các nghi phạm gửi hàng), Công an thu giữ thêm 9,4 kg cần sa và khoảng 720 hạt cần sa. Tổng cộng, tang vật mà công an đã thu giữ là hơn 31 kg cần sa và hơn 1.000 hạt giống cần sa.





Đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh

Qua điều tra ban đầu, Công an H.Krông Búk xác định Mạnh là người thiết lập đường dây trồng, mua bán cần sa liên tỉnh nói trên.

Theo đó, Mạnh tìm mua hạt giống cây cần sa trên mạng xã hội rồi giao cho Thiêm tìm người có nhu cầu trồng, hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Sau đó, Mạnh mua lại hoa cần sa khô với giá từ 13.000.000 - 16.000.000 đồng/kg và bán lại cho những người ở tỉnh khác với giá từ 20.000.000 - 25.000.000 đồng/kg.

Khoảng tháng 8.2022, sau khi đã thỏa thuận xong, Thiêm giao hạt giống cần sa cho Kiên trồng trên 0,9 ha đất rẫy tại Gia Lai. Đầu tháng 12.2022, Thiêm liên lạc với Mạnh báo đến Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Sáng 11.12, Mạnh thuê Nhân điều khiển ô tô từ Đắk Nông đến Gia Lai để lấy hoa cần sa. Sau khi nhận hoa cần sa thành phẩm, các nghi can đóng trong bao nhựa, thùng xốp gửi xe khách xuống TP.HCM và trực tiếp chở về Đắk Nông để tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ án trồng, tàng trữ, mua bán cần sa đang được Công an H.Krông Búk tiếp tục điều tra, xử lý.