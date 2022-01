Đắk Lắk: Giao công an vào cuộc xử lý tình trạng 'thổi' giá đất

Thổi giá đất, tạo bong bóng bất động sản

Ngày 29.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tổ chức môi giới, mua bán BĐS, cá nhân sử dụng file dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của các địa phương để tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất lên cao, tạo bong bóng BĐS nhằm trục lợi bất hợp pháp, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và đời sống của người dân theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, dịch vụ BĐS (môi giới, tư vấn, hoạt động sàn giao dịch BĐS...) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện đối với trường hợp có biểu hiện bất thường, vi phạm quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để xử lý theo thẩm quyền; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, không để xảy ra tình trạng trục lợi…

Yêu cầu công an xác minh, xử lý những trường hợp tung tin “vỉa hè”, để đẩy giá đất

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai rà soát, kiểm tra các dự án kinh doanh BĐS chậm triển khai, để đất hoang hóa, năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư yếu kém, không còn khả năng triển khai dự án để không xảy ra tình trạng trục lợi. Đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến giá đất đối với từng địa phương; quản lý giá BĐS mua, bán, chuyển nhượng lần đầu đối với các dự án phát triển nhà ở được phép đưa vào kinh doanh; kịp thời đề xuất xử lý những trường hợp giá đất tăng bất thường tại một số khu vực…





Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận như Cư Kuin, Cư M’gar (Đắk Lắk) xảy ra tình trạng “sốt đất” chưa từng có. Trong đó, đất vườn, đất sào có vị trí tốt, tầm nhìn đẹp được săn lùng ráo riết và đẩy giá lên cao. Điều này kéo theo lượng hồ sơ giao dịch tại các cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất tăng đột biến. Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Buôn Ma Thuột, để giải quyết lượng hồ sơ quá tải, thời gian làm việc phải tăng cường từ 6 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ cuối tuần.

Tại H.Cư M’gar, UBND huyện đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc để xác minh, xử lý những trường hợp tung tin “vỉa hè”, lấy thông tin các dự thảo để đồn thổi, đẩy giá đất lên cao.