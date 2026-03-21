Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đắk Lắk khẩn trương phòng, chống bệnh dại

Hữu Tú
21/03/2026 14:38 GMT+7

Sở Y tế Đắk Lắk vừa ban hành văn bản hỏa tốc về phòng, chống bệnh dại; rà soát tổng đàn chó mèo, siết chặt quản lý vật nuôi; xử lý ổ dịch.

Ngày 21.3, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại xã Ea Na sau khi ghi nhận 6 trường hợp tử vong nghi do chó cắn.

Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu, UBND xã Ea Na tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn; yêu cầu các hộ nuôi ký cam kết quản lý, nuôi nhốt, không thả rông; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin dại đạt tỷ lệ cao theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn triển khai về phòng, chống bệnh dại

ẢNH: T.X

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát đầy đủ các yếu tố nguy cơ tại cộng đồng gồm: tình hình quản lý đàn chó, mèo; tỷ lệ tiêm phòng; phạm vi tiếp xúc của động vật nghi dại; khả năng phát sinh thêm các trường hợp phơi nhiễm; hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch, đặc biệt là xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm soát nguồn lây.

Trước đó, đầu tháng 3.2026, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh dại thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp mắc và tử vong do bệnh dại, giảm 2 trường hợp so với năm 2024 (9 trường hợp). Dự báo trong năm 2026, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả thông qua tiêm phòng vắc xin cho động vật, quản lý đàn chó, mèo và xử trí kịp thời khi bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, khi các triệu chứng lâm sàng đã xuất hiện thì bệnh gần như luôn dẫn đến tử vong. Do đó, phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.

Sở Y tế Đắk Lắk cho biết bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dại (Rabies virus) thuộc họ Rhabdoviridae gây ra, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ thần kinh trung ương của động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mặc dù Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác phòng, chống bệnh dại trong những năm qua, tuy nhiên mỗi năm cả nước vẫn ghi nhận khoảng 70 - 100 trường hợp tử vong do bệnh này.

TP.HCM: Người đàn ông bị chó hàng xóm cào, 2 năm sau tử vong vì bệnh dại

Theo các bác sĩ, y văn thế giới ghi nhận, có trường hợp ủ bệnh dại sau 19 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh dại Sở Y tế Đắk Lắk chó dại tử vong Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận