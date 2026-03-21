Đắk Lắk khẩn trương phòng, chống bệnh dại

Ngày 21.3, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại xã Ea Na sau khi ghi nhận 6 trường hợp tử vong nghi do chó cắn.

Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu, UBND xã Ea Na tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn; yêu cầu các hộ nuôi ký cam kết quản lý, nuôi nhốt, không thả rông; phối hợp với cơ quan thú y tổ chức tiêm phòng vắc xin dại đạt tỷ lệ cao theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn triển khai về phòng, chống bệnh dại ẢNH: T.X

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát đầy đủ các yếu tố nguy cơ tại cộng đồng gồm: tình hình quản lý đàn chó, mèo; tỷ lệ tiêm phòng; phạm vi tiếp xúc của động vật nghi dại; khả năng phát sinh thêm các trường hợp phơi nhiễm; hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch, đặc biệt là xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm soát nguồn lây.

Trước đó, đầu tháng 3.2026, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh dại thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp mắc và tử vong do bệnh dại, giảm 2 trường hợp so với năm 2024 (9 trường hợp). Dự báo trong năm 2026, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả thông qua tiêm phòng vắc xin cho động vật, quản lý đàn chó, mèo và xử trí kịp thời khi bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, khi các triệu chứng lâm sàng đã xuất hiện thì bệnh gần như luôn dẫn đến tử vong. Do đó, phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.