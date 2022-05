Đắk Lắk: Khởi tố 28 bị can trong vụ phá gần 400 ha rừng ở H.Ea Súp

Liên quan vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn, ngày 22.5, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 28 bị can trú tại các xã Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê (H.Ea Súp, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi "hủy hoại rừng".

Nhóm bị can trên được cơ quan chức năng xác định đã tham gia phá hơn 382 ha rừng trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp (Thanh Niên đã thông tin).

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê và Chi cục Kiểm lâm vùng 4 về vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ya Tờ Mốt.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, đánh giá thiệt hại về rừng.

Qua khám nghiệm, các đơn vị xác định có 382,07 ha rừng bị xâm hại; chủ yếu tại các khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiểu khu 205, và các khoảnh 2, 3, tiểu khu 222 do UBND xã Ya Tờ Mốt và Công ty TNHH Đức Tâm quản lý, bảo vệ.

Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ phá rừng này, ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "hủy hoại rừng". Ngoài 28 bị can bị khởi tố, tạm giam, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm các nghi phạm liên quan khác trong vụ phá rừng này.