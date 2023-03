Đắk Lắk: Khởi tố 3 bị can hủy hoại gần 2 ha rừng

Ngày 26.3, tin từ Công an H.Ea H'leo (Đắk Lắk), đơn vị vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng triệt hạ gần 2 ha rừng và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội hủy hoại rừng.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Công an H.Ea H'leo nhận được hồ sơ do Hạt Kiểm lâm Ea H'Leo - Krông Búk chuyển đến về vụ hủy hoại rừng xảy ra tại lô 14 và 15, tiểu khu 29 (xã Ea H'leo, H.Ea H'leo) thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả quản lý.

Công an H.Ea H'leo làm rõ đối với nhóm người liên quan vụ hủy hoại rừng

CÔNG AN CUNG CẤP

Hồ sơ thể hiện, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng kiểm lâm xác định có 19.690 m2 (gần 2 ha) rừng sản xuất tại địa điểm nêu trên bị hủy hoại với mức độ thiệt hại 98%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an H.Ea H'leo đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, khoanh vùng, truy tìm các đối tượng hủy hoại rừng.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Công an H.Ea H'leo xác định Nguyễn Văn Vinh (29 tuổi, trú tại thôn 2C, xã Ea H'leo) là người trực tiếp thuê Hoàng Phi Hùng (58 tuổi), Hoàng Quốc Việt (39 tuổi), Kpă Y Thak (30 tuổi) và Nay Vang (32 tuổi, cùng trú xã Ea Sol, H.Ea H'leo) hủy hoại rừng tại tiểu khu 29, xã Ea H'leo.

Các đối tượng được dẫn giải đến hiện trường vụ hủy hoại gần 2 ha rừng CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, căn cứ vào mức độ vi phạm, vai trò của từng đối tượng, ngày 24.3 vừa qua, Công an H.Ea H'leo đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Phi Hùng và Kpă Y Thak. Ngoài ra, Công an H.Ea H'leo đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Quốc Việt, Nay Vang.

Hiện vụ án hủy hoại rừng nói trên đang được Công an H.Ea H'leo tiếp tục xử lý theo quy định.