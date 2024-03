Đắk Lắk: Khởi tố giám đốc Công ty Tuấn Nhân khai thác trái phép khoáng sản

Ngày 12.3, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an cùng cấp đối với Nguyễn Hoàng (59 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tuấn Nhân, để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Nguyễn Hoàng được xác định đã chỉ đạo, tổ chức khai thác trái phép đá xây dựng ngoài phạm vi được cấp phép, gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng (bìa trái) VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 11.2022 - 11.2023, Nguyễn Hoàng đã có hành vi chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép khai thác và chế biến tại mỏ đá buôn Kmông, xã Ea Bhốk (H.Cư Kuin, Đắk Lắk), với khối lượng đá bazan khai thác trái phép hơn 73.000 m3, trị giá hơn 11 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật những sai phạm của bị can trên.