Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông lái xe tông hỏng ô tô của con trai

Liên quan đến vụ người đàn ông lái xe nhiều lần tông vào ô tô khác đang đậu, ngày 28.7, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Đức (48 tuổi, trú P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an xác định Đức là người cầm lái chiếc ô tô màu đen cố tình tông nhiều lần làm hư hỏng nặng chiếc ô tô màu đỏ ngay trước cổng nhà của vợ cũ. Chiếc xe bị tông được xác định do con trai của Đức sở hữu. Cơ quan chức năng đang giám định mức độ hư hỏng của chiếc xe này để có cơ sở xử lý.

Bị can Đức được xác định lái xe màu đen tông nhiều lần vào ô tô màu đỏ khiến cả 2 xe đều hư hỏng CTV

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định là do Trần Văn Đức có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Trong đó, có việc Đức cho rằng con trai không quan tâm mình.

Chiều 25.7, Đức lái ô tô đến nhà vợ cũ tại P.Tân An thì phát hiện em của vợ cũ lái ô tô của con trai mình. Sau đó, Đức lái xe của mình tông nhiều lần vào ô tô của con trai, khi xe này đậu trên vỉa hè.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào chiều 25.7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển chiếc ô tô màu đen, liên tục tông mạnh vào chiếc ô tô màu đỏ đậu trên vỉa hè. Sau nhiều cú tông, cả 2 chiếc ô tô đều bị hư hỏng nặng.