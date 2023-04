Đắk Lắk: Làm rõ vụ xe của gia đình phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạt sơn

Chiều 30.4, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, để làm rõ vụ xe ô tô gia đình ông N.T.Đ (PV Báo Tuổi Trẻ, thường trú trên địa bàn Đắk Lắk) bị tạt sơn.

Theo ông Đ., khoảng 11 giờ cùng ngày, ông trở về nhà riêng ở P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột thì phát hiện chiếc xe của gia đình đậu ở hiên nhà bị tạt sơn đỏ lên phần nóc và đuôi xe.

Ngay sau đó, ông Đ. đã báo sự việc đến Công an P.Tân Lợi, Công an TP.Buôn Ma Thuột và cung cấp các thông tin liên quan cho công an.

Xe của gia đình ông Đ. đậu ở hiên nhà bị tạt sơn

NHÂN VẬT CUNG CẤP

Sau khi làm việc với ông Đ., Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người hàng xóm và trích xuất một số nguồn camera an ninh tại khu vực gần nhà ông Đ., để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Đ., gia đình ông không mâu thuẫn với ai, hàng xóm của ông đều là những người thân thiện, không hề có xích mích.

Cũng theo ông Đ., thời gian gần đây ông có thực hiện một số bài viết liên quan đến khai thác cát làm sạt lở bờ sông ở H.Krông Nô (Đắk Nông); thu hồi nhiều nhà ở xã hội bán cho quan chức tại Đắk Nông; việc xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép ở P.Tân Lợi, hủy hoại đất ở xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột)…

Tuy nhiên, ông Đ., cũng không rõ có ai thù hằn ông về những bài viết nói trên và gây ra sự việc hay không. "Ngoài việc bị tạt sơn lên xe, bản thân tôi và gia đình không bị đe dọa hay lời nói khiêu khích nào khác", ông Đ. cho biết.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc tạt sơn nói trên để xử lý theo quy định.