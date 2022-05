Đắk Lắk: Mẹ đến phường khai tử con trai 3 tuổi đang còn sống

Ngày 21.5, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ việc 1 người phụ nữ khai tử cho con trai 3 tuổi đang còn sống.

Cũng theo ông Nha, phường đang làm báo cáo giải trình; đồng thời liên hệ Phòng Tư pháp TP.Buôn Ma Thuột để thu hồi, hủy giấy khai tử không đúng này.

Trước đó, bà T.T.N.P (trú P.Tân An) đến UBND P.Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (3 tuổi, con trai bà P.). Theo đó, bà P. khai cháu L. mất lúc 18 giờ 30 phút ngày 4.5 và được UBND P.Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11.5.

Đến tối 19.5, người nhà bên nội của cháu L. đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Do đó, UBND P.Tân An vào cuộc xác minh lại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nha, trong quá trình cấp giấy khai tử cho cháu bé nói trên, phía cán bộ của P.Tân An đã không gọi về xác minh nơi cháu bé sinh sống nên đã xảy ra sai sót. Khi khai tử cho con trai, bà P. mang theo các giấy tờ tùy thân và khóc nhiều, đau buồn nên cán bộ xác minh không dám hỏi nhiều, sợ làm tổn thương người mẹ.

“Bà P. khai con trai tử vong tại nhà do viêm phổi. Qua kiểm tra giấy tờ thì đúng bà P. khai tử cho con trai ruột. Nghĩ bà ấy đang đau buồn nên cán bộ tham mưu đã sơ suất không cho tổ trưởng dân phố xác minh lại mà đã trình ký. Chúng tôi cũng không nghĩ có người mẹ nào lại đi khai tử cho con trai ruột còn sống. Nào ngờ chúng tôi bị lừa”, ông Nha nói.

Ông Nha cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của phường xác minh biết bà P. và chồng đã ly hôn. Quá trình làm việc, bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ tin để ngăn không cho người này gặp con nữa. "Chúng tôi tìm hiểu thì bà P. khai đang gửi con ở H.Đắk Mil (Đắk Nông). Tuy nhiên, gửi ở nhà nào thì bà P. chưa nói cụ thể”, ông Nha thông tin.