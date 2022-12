Đắk Lắk: Thợ hồ đánh đồng nghiệp nứt sọ não

Ngày 25.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ Trần Duy Thiện (54 tuổi, trú xã Bình Hải, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Thiện là nghi phạm đánh ông Nguyễn Mạnh C. (57 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) tại Đắk Lắk rồi trốn về Quảng Nam.

Theo điều tra ban đầu, Thiện và ông C. cùng làm thợ hồ tại một công trình xây dựng ở P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Sáng 3.6, do nghỉ làm, hai người đi ăn cháo lòng và uống rượu.

Chiều cùng ngày, cả hai mua vịt và 1,5 lít rượu về chỗ công trình xây dựng nhậu tiếp. Đến khoảng 17 giờ, Thiện nằm nghỉ tại công trình, còn ông C. đi ra ngoài. Vài tiếng sau, ông C. trở về gọi cửa, Thiện định đi ra mở cửa nhưng nghe ông C. chửi nên bực tức không mở nữa và vào ngủ tiếp.





Một lát sau, ông C. đi từ cầu thang tầng 1 xuống, tay cầm một cây gỗ đánh về phía Thiện vài nhát. Thiện nhặt một thanh kim loại đánh trả liên tiếp 5 cái vào đầu và người ông C. khiến nạn nhân nằm gục xuống đất.

Sau đó, không thấy ông C. phản ứng, Thiện lên võng nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau, chủ công trình xây dựng đến, thấy ông C. bị thương nằm dưới đất nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị nứt sọ não, tỷ lệ thương tật 18%.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã về tội giết người.

Mới đây, Thiện bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ tại H.Thăng Bình, Quảng Nam.