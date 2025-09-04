Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đắk Lắk: Trộm cá Huyết Long, bị khởi tố

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
04/09/2025 17:42 GMT+7

Trộm cá Huyết Long hàng chục triệu đồng nhưng đem về nuôi không thành, cá chết, thanh niên liền đem xác cá vứt xuống sông Đà Rằng, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) để phi tang.

Ngày 4.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với bị can Dương Văn Bình (32 tuổi, ở khu phố Phú Lâm 3, P.Phú Yên, Đắk Lắk - TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ trộm cá Huyết Long.

Trộm cá Huyết Long, nam thanh niên bị khởi tố - Ảnh 1.

Dương Văn Bình tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Trước đó, trong lúc đến tiệm Cường Cận ở đường Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa (TP.Tuy Hòa cũ) để mua thức ăn cho cá cảnh, Bình phát hiện cửa sắt của cơ sở này chỉ khép hờ, không khóa. Thấy thế, Bình nảy sinh ý đồ trộm cắp liền lẻn vào khu vực trưng bày, dùng vợt bắt trộm một con cá Huyết Long trị giá 60 triệu đồng của gia chủ rồi bỏ vào túi ni lông mang về thả vào hồ nước ở nhà cha ruột.

Sau khi đem cá về nuôi, thấy cá cảnh bị sốc, thiếu ô xi ngửa bụng ra chết, Bình liền đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông để phi tang chứng cứ rồi bỏ đi.

Trộm cá Huyết Long, nam thanh niên bị khởi tố - Ảnh 2.

Cá Huyết Long trị giá 60 triệu đồng bị Dương Văn Bình bắt trộm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Nhận được tin báo tố giác của bị hại kết hợp hệ thống camera giám sát an ninh, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc truy xét và nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của Bình.

Trước đó, Bình từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạcsử dụng trái phép chất ma túy.

