Đắk Lắk: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn

Chương trình được tổ chức tại hội trường UBND hai địa phương, với hơn 200 học viên tham gia.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cùng với đó, việc nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn trong cộng đồng, đặc biệt trong mùa mưa bão, có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố và nguy cơ cháy nổ do điện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Toàn, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh tiết kiệm điện không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà cần trở thành hành động thiết thực trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hạn chế nguy cơ quá tải và bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với doanh nghiệp, mỗi phần điện năng tiết kiệm được còn góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Ông Trần Quốc Toàn - Phó giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Tại chương trình, các học viên được trao đổi về những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với hộ gia đình, việc hình thành thói quen tắt các thiết bị khi không sử dụng, lựa chọn thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng điều hòa ở nhiệt độ hợp lý và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trong thời gian cao điểm có thể góp phần giảm điện năng tiêu thụ.

Đối với các cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng năng lượng hiệu quả cần được thực hiện từ khâu quản lý đến vận hành thiết bị. Trong đó, cần thường xuyên theo dõi mức tiêu thụ điện, rà soát quy trình vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ; ưu tiên sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao và bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý. Việc chủ động nhận diện những khâu sử dụng nhiều năng lượng để có giải pháp điều chỉnh phù hợp không chỉ giúp tiết giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với nội dung tiết kiệm năng lượng, đại diện Phòng An toàn, Văn phòng, Điện lực Krông Pắc và Điện lực Tuy Hòa thuộc PC Đắk Lắk đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn trong gia đình, phòng ngừa sự cố và nguy cơ cháy nổ do điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện; sử dụng thiết bị bảo đảm chất lượng, lắp đặt đúng kỹ thuật; không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt và chủ động ngắt nguồn điện khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đối với hệ thống điện sau công tơ, đặc biệt là các đường dây kéo ra ngoài phục vụ chiếu sáng, chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất, cần thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Người dân cũng được khuyến cáo chủ động phát quang cây cối có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây điện; không tự ý thực hiện các công việc có khả năng gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến công trình điện. Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn, cần thông báo cho đơn vị điện lực để được kiểm tra, xử lý kịp thời.