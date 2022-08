Đắk Nông: Bị bắt sau 14 năm lẩn trốn vì lừa bán đất chiếm đoạt tài sản

Ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bon (45 tuổi, trú tại xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2003 Nguyễn Văn Bon được UBND H.Đắk Nông (nay là tỉnh Đắk Nông) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 12.290 m2 đất trồng cây lâu năm tại địa bàn xã Đắk Nia (TP.Gia Nghĩa). Do không có nhu cầu canh tác, Bon đã chuyển nhượng 6.200 m2 diện tích thửa đất cho một người hàng xóm có đất liền kề.





Mặc dù đã sang nhượng thửa đất cho người khác, nhưng Bon vẫn gặp một số người và đưa ra thông tin đất của mình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tranh chấp với ai để tiếp tục lừa bán cho nhiều người khác…Sau đó Bon bỏ trốn khỏi địa phương. Biết mình bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Bon đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 7.6.2007 Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Bon. Đến ngày 20.8.2022, khi Bon đang lẩn trốn tại H.Đức Hòa, tỉnh Long An, thì bị Công an TP.Gia Nghĩa phối hợp với Công an H.Đức Hòa phát hiện, bắt giữ.