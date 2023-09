Đắk Nông: Khởi tố 2 bị can mua bán heroin

Chiều 11.9, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với S.T.S (53 tuổi), V.Y.N (33 tuổi, đều ngụ xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, qua các công tác nghiệp vụ, ngày 1.9, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Đắk Ngo (H.Tuy Đức), bắt giữ S.T.S và V.Y.N khi cả 2 đang mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 3 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Công an tỉnh Đắk Nông thu giữ 3 bánh heroin của nhóm bị can PHAN BÁ

Cùng ngày (11.9), Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao thưởng nóng cho công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Số heroin tang vật vụ án PHAN BÁ

Tại buổi trao thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng để đấu tranh điều tra mở rộng vụ án; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các nghi phạm liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy nói trên.