Đắk Nông: Khởi tố bị can lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 4.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Diệp Thảo (43 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Mil, H.Đắk Mil về hành vi "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết quả điều tra, vào năm 2021, Mai Diệp Thảo có đơn tố cáo bị ông L.T.H (là chồng cũ của Thảo, đã ly hôn), bà N.T.T (mẹ ruột của Thảo) và L.M.V.H ( con trai của Thảo) đánh gây thương tích. Qua xác minh, Công an H.Đắk Mil xác định không có hành vi Thảo bị những người này đánh gây thương tích.



Tháng 2.2022, Thảo tiếp tục tố giác con trai là L.M.V.H cướp tài sản là chiếc xe máy và 9 triệu đồng (để trong cốp xe) của Thảo. Quá trình điều tra, Công an H.Đắk Mil xác định nội dung tố cáo của Thảo là không đúng sự thật.

Sau đó, Công an H. Đắk Mil đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tố giác của Thảo. Quyết định trên đã được Viện KSND H.Đắk Mil đánh giá đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Thảo không chấp nhận với quyết định của Công an H.Đắk Mil và nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo kết quả giải quyết.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Diệp Thảo CACC

Theo kết luận của công an, Thảo lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, nhiều lần đến Công an xã Đức Minh (H.Đắk Mil) và Công an H.Đắk Mil để chửi bới làm mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của công an. Thảo dùng lời nói lăng mạ, xúc phạm các cán bộ lãnh đạo công an và sử dụng điện thoại, camera giấu kính quay video, cắt ghép nội dung rồi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung vu khống, sai sự thật về Công an H.Đắk Mil…

Ngày 10.10.2022, Công an H.Đắk Mil đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Mai Diệp Thảo với số tiền xử phạt là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, Thảo không chịu dừng lại các hành vi nói trên.

Ngoài ra, Thảo còn sử dụng máy tính bảng quay video hình ảnh sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ Xã Đoài, H.Đắk Mil, gây phản cảm, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng giáo dân. Khi các linh mục, chức sắc chức việc giáo xứ Xã Đoài tiến hành nhắc nhở, yêu cầu Thảo dừng việc quay video và ra khỏi khu vực sinh hoạt tôn giáo thì bị Thảo có những lời lẽ vu khống, cho rằng các linh mục, chức sắc chức việc Xã Đoài đánh và cướp tài sản gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cá nhân trên…

Theo nhận định của cơ quan điều tra, Mai Diệp Thảo đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube cá nhân để đăng tải các video có nội dung thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an H.Đắk Mil và một số cán bộ công tác tại công an huyện.

Các video của Mai Diệp Thảo thu hút nhiều lượt xem, chia sẽ, bình luận trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín của cơ quan nhà nước; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người thi hành pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và an ninh, trật tự tại địa phương.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời thực hiện khám xét chỗ ở đối với Mai Diệp Thảo về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra vụ án để xử lý hành vi của Mai Diệp Thảo theo quy định của pháp luật.