Đắk Nông luôn lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển

Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Tây nguyên

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội Đắk Nông tiếp tục được duy trì ổn định. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP Đắk Nông đạt 5,71% (kế hoạch năm 2023 là 7,5%), đứng thứ 2 trong khu vực Tây nguyên (sau Kon Tum). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.267 tỉ đồng, đạt 63% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 2.167 tỉ đồng, đạt 59% dự toán địa phương. Giải ngân vốn đầu tư công 1.151 tỉ đồng, đạt 32,52%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.